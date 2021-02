Nell’appuntamento di martedì 23 febbraio con ‘Pomeriggio 5’, Giovanni Ciacci è stato ospitato da Barbara D’Urso. Il costumista ha spiazzato la padrona di casa e anche tutto il pubblico all’ascolto con dichiarazioni molto forti riguardanti la sua salute. Le sue condizioni fisiche sono state e sono ancora tutt’altro che buone, infatti è stato costretto a fare i conti con problematiche decisamente serie. Ha voluto raccontare per la prima volta tutti i dettagli sul suo stato clinico, generando commozione.

Nel recente passato l'uomo è stato colpito dal coronavirus ed è rimasto positivo al Covid-19 per un lungo periodo di tempo. Nessuno però si sarebbe aspettato che le conseguenze si sarebbero fatte sentire per moltissimo tempo. Infatti, parlando con Barbara D'Urso, ha ammesso di aver avuto dei contraccolpi non di poco conto. Inizialmente aveva pensato di avere solamente un po' di fiato corto a causa del virus, invece c'era qualcosa in più che non andava nel suo fisico precario.















Giovanni Ciacci ha quindi commentato: "Il Covid mi ha lasciato segni indelebili. Mi sono scritto le cose tecniche per non sbagliare: fibrosi polmonare, irrigidimento dei tessuti colpiti dal coronavirus, mi hanno riscontrato delle anomalie polmonari, una minore capacità respiratoria, un ridotto volume polmonare, scarsa forza dei muscoli respiratori, minore resistenza allo sforzo e delle bruttissime cicatrici". E tutto questo lo ha scoperto durante una visita medica per un programma.















Inoltre, il costumista ha confessato davanti ad una emozionata D'Urso che ha ancora oggi dei momenti di confusione. Infatti, è come se nella sua testa ci fossero degli attimi di annebbiamento che non lo fanno concentrare al massimo. Ha dunque delle vere e proprie perdite di memoria, seppur temporanee. I medici, che hanno ascoltato i suoi sintomi, gli hanno detto che per circa 12 mesi rischia di dover convivere con questo. E per questo motivo non può andare a L'Isola dei Famosi.









Nei giorni scorsi Floriana Secondi, a ‘Pomeriggio Cinque’, ha detto: “Sai bene a cosa mi riferisco. Tu sai Giovanni cosa stai facendo… Sono stata esclusa da questa cosa. Sono molto arrabbiata. Ci ho investito tempo e denaro, da tre anni. Giovanni sono due mesi che sto a correre sopra a un tapis roulant, e sono 19 anni che mi lasciano a casa. Quello è il programma mio, ancora più di quello che ho fatto! Era perfetto per me dai ragazzi”.

