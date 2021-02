Rosalinda Cannavò è reduce da momenti tesissimi con Dayane Mello al ‘Grande Fratello Vip’. Le litigate tra le due sono state numerosissime negli ultimi giorni e durante la diretta di lunedì 22 febbraio è avvenuto un momento molto delicato. Infatti, la modella brasiliana ha deciso clamorosamente di mandarla in nomination insieme a Stefania Orlando, mettendo appunto a rischio colei che si credeva fosse sua amica. Ma non è l’unico aspetto che sta angosciando l’attrice siciliana.

Sempre nell’appuntamento con Alfonso Signorini, è stato eliminato dalla Casa più spiata d’Italia Andrea Zenga, con il quale Rosalinda Cannavò stava iniziando una bellissima storia d’amore. La relazione però non ha sempre convinto tutti, infatti sono giunte diverse accuse riguardo l’ipotetica strategia messa in campo dalla giovane per raggiungere la finale. E qualche ora fa la siciliana ha voluto scrivere una lettera, dedicata proprio al figlio di Walter Zenga, nella quale ha espresso il suo stato d’animo. (Continua dopo la foto)















Rosalinda Cannavò ha voluto dunque sfogarsi con Andrea Zenga, nonostante lui sia adesso lontano da lei. La sua mancanza si sta facendo sentire eccome e la gieffina ha quindi scritto: “Spero che tu stia bene. Non faccio altro che pensarti. Sento un vuoto in questa casa incredibile”. Poi è scesa maggiormente nei particolari, spiegando cosa ha provato con lui in tutti questi giorni trascorsi insieme. Le sue parole avranno indubbiamente emozionato l’ex concorrente del ‘GF Vip’. (Continua dopo la foto)















Rosalinda Cannavò ha quindi aggiunto nella missiva: “Non so se ti arriverà questo mio biglietto, ma ci provo comunque. Manca davvero pochissimo e finalmente ti rivedrò. Sappi che anche per me sei la cosa più bella di questa folle esperienza”. E anche Zenga ha rotto il silenzio dopo l’eliminazione, seppur senza citare la ragazza: “Ve lo giuro, non avrei pensato tutto questo affetto, è una cosa incredibile che va al di là del gioco. Grazie di cuore, non so come descrivere le emozioni”. (Continua dopo la foto)









Intanto, l’unica a rimanere al fianco di Dayane Mello è stata Samantha De Grenet e nel corso della notte le due si sono confidate ed esposte sul risultato del prossimo televoto, che vede contro Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. “Se Rosy vince al televoto sarebbe il top”, ha detto la De Grenet e a quel punto anche Dayane Mello ha confessato di tifare per l’ex amica: “Sarebbe il top si. Io farò il tifo senza che lei lo sappia”.

“Salta la diretta”. L’annuncio ufficiale del GF Vip, decisione estrema di Mediaset: è successo poco fa