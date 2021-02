“Salta la diretta”. L’annuncio ufficiale del GF Vip, decisione estrema di Mediaset: è successo poco fa

Alfonso Signorini aveva fatto un annuncio durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 22 febbraio: il conduttore ha spiegato che nell’ultima settimana di questo GF Vip 5 si procederà con una sperimentazione. La diretta non sarà più propriamente tale, ma andrà in differita di pochi minuti. Il tutto per consentire alla regia di evitare di mandare in onda degli episodi che poi scatenerebbero la polemica sul web.

Il pubblico è sempre a caccia di scivoloni e gaffe clamorose e appena qualcosa viene scovato il video inizia a diffondersi a macchia d’olio e diventa virale. Di conseguenza si comincia a chiedere la squalifica del concorrente in questione. Signorini ha usato testuali parole: “Vogliamo evitare qualche spiacevole inconveniente”. Insomma, è chiaro che il Grande Fratello Vip sia corso ai ripari dopo le numerose squalifiche di questa edizione. (Continua dopo la foto)















La differita richiederà un grande lavoro aggiuntivo da parte della regia, ma servirà per evitare imprevisti da dare in pasto ai social. I fan non hanno preso bene questa decisione anche perché il bello del GF Vip sta proprio nel fatto che i concorrenti vengono mostrati così come sono: adesso tutto verrà filtrato e sarà meno “reality”, ma ormai manca poco alla fine di questa lunga edizione. (Continua dopo la foto)















Sarà quindi per una questione tecnica che nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 febbraio non ci sarà la diretta del Grande Fratello Vip. Da qualche ora è apparso sul profilo Instagram del reality un avviso che ha mandato in tilt i tanti affezionati delle dirette notturne: “A causa di interventi tecnici programmati – si legge – il collegamento con la casa non sarà disponibile dall’1 alle 9”. Pertanto nulla è legato a qualcosa accaduto nelle ultime ore. (Continua dopo la foto)









In questa edizione del reality non ci sono state lunghe nottate di scherzi e discussioni e gli autori hanno concesso ai “vipponi” di andare a dormire relativamente presto. Nelle edizioni precedenti, invece, è accaduto che – appena un concorrente metteva la testa sul cuscino – partiva la musica a tutto volume e le luci venivano spente intorno alle due di notte. In questa edizione può capitare di vedere i concorrenti a letto già a mezzanotte e mezza. Di conseguenza è possibile che il pubblico non si perda nulla di ciò che accade nella casa soprattutto se i “vipponi” andranno a letto intorno all’una.

