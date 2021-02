“Ma Rosalinda?”. Eliminato dal GF Vip, ora Andrea Zenga rompe il silenzio. E tutti notano quello che ha fatto

A pochi giorni dalla finale, quello di lunedì 22 febbraio è stato probabilmente il televoto del Grande Fratello Vip più duro da affrontare. Con solo il 7% di preferenze il vippone eliminato è stato Andrea Zenga. Il figlio di Walter Zenga, che nella casa ha iniziato un flirt con Rosalinda Cannavò, è uscito alla 42esima puntata sconfitto da Samantha De Grenet e Stefania Orlando.

“A parte la prima settimana in cui mi sentivo un pesce fuor d’acqua, ho amato ogni singolo giorno qui dentro. I ragazzi sono diventati per me una piccola famiglia, mi hanno dato tanto”, ha detto Zenga dopo aver ricevuto il verdetto da Alfonso Signorini. Prima di lasciare la casa Andrea ha lasciato una dedica scritta sulla foto che immortala il primo bacio tra lui e Rosalinda Cannavò: “Il momeno più bello del mio GF, grazie per avermi fatto provare queste emozioni. Dolce più che posso, ti aspetto fuori”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Mi hanno massacrato! Certo che mia mamma poteva votarmi un po’ di più – ha detto appena Alfonso gli ha comunicato la percentuale È stata un’esperienza fortissima. Ho affrontato molti temi della mia vita. Sono stato contento, domani chiamerò mio papà. Con Rosalinda ci stiamo conoscendo. Innamorato è un parolone, ma sicuramente è una cosa bella che mi porterò fuori dalla casa”, ha detto. (Continua a leggere dopo la foto)















A salutare Andrea anche la mamma Roberta Termali: “Mi dispiace, noi ce l’abbiamo messa tutta per votarti ma non è bastato. Comunque hai fatto un percorso incredibile, non posso essere più orgogliosa. Sei entrato come un pulcino bagnato e ora esci maturo e sicuro di te. Mi ha fatto piacere sentire che domani chiamerai tuo papà, è un successo meraviglioso”. (Continua a leggere dopo la foto)









Uscito dalla casa, Andrea è tornato sui social, dove ha ringraziato i suoi fan. “Ragazzi buona sera, mi sono riappropriato del mio telefono e volevo fare questa storia per salutarvi e ringraziarvi per tutto l’affetto che mi avete dimostrato. Grazie di cuore. Non sono come descrivere le emozioni che provo adesso aldilà del gioco, quindi volevo ringraziare voi”. Con dispiacere dei suoi follower, Zenga non ha speso alcuna parola per Rosalinda Cannavò.

“Metti le mani a posto! Ma che fai?”. Serena Bortone costretta a riprendere l’ospite appena entrato in studio