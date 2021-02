Puntata difficile da condurre per Serena Bortone, la conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’. Nell’appuntamento di martedì 23 febbraio la padrona di casa ha dovuto fare i conti con un’ospite non proprio impeccabile, che non ha rispettato le regole. Di questi tempi portare avanti delle trasmissioni televisive non è semplice e la padrona di casa si è innervosita per un gesto che doveva essere evitato. Il tutto è accaduto in diretta, dunque davanti a tantissimi telespettatori in ascolto.

Serena Bortone è solita invitare diverse persone all'interno del suo studio, sempre nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid, ma qualcosa non è andato per il verso giusto a causa di una persona. E lei non ha potuto fare altro che rimproverarla davanti a tutti. Un momento sicuramente imbarazzante per la presentatrice Rai, che non si sarebbe aspettata di dover assistere a quello scenario. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto mentre l'ospite stava facendo il suo ingresso.















Tra coloro che Serena Bortone ha invitato nelle scorse ore c'era anche Simona Tagli, che recentemente è stata anche protagonista su Canale 5 da Barbara D'Urso. L'ex showgirl è entrata ed ha cominciato a salutare tutti i presenti con una stretta di mano. Cosa che ovviamente non è consentita da quando è scoppiata la pandemia da coronavirus. Inevitabilmente la presentatrice non poteva certamente far passare inosservato questo momento ed ha strigliato la sua ospite.















Serena Bortone ha affermato con tono preoccupato: "Ma che fai, stringi le mani a tutti? Siamo sotto Covid, metti le mani a posto". Simona Tagli ha infatti stretto la sua mano a Rita Dalla Chiesa, Gigi Marzullo e Riccardo Fogli. Poi la padrona di casa, dinanzi comunque al silenzio dell'ospite, ha aggiunto: "Devo sempre fare la guardiana del faro. Non ti toccare naso e bocca". Successivamente la protagonista di questo gesto assurdo ha iniziato a parlare di aspetti della sua vita.









Simona Tagli ha poi cominciato a parlare di lei ed ha ricordato di aver aperto un salone di bellezza, mettendosi alle spalle il mondo dello spettacolo. Poi ha rivelato: “Per dieci anni ho fatto un voto di castità”. E alla fine della sua intervista con Serena Bortone ha anche voluto dire la sua sulla relazione sentimentale avuta con il principe Alberto di Monaco, che tanto ha fatto rumore nelle scorse settimane dopo le frasi di Maria Teresa Ruta.

