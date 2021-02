Rosalinda Cannavò è stata grande protagonista della 42esima puntata. Ha sì chiarito con Dayane Mello a inizio diretta, ma anche per colpa sua è finita al televoto contro Stefania Orlando a pochi giorni dalla finale. E poi ha assistito all’eliminazione di Andrea Zenga proprio quando tra loro le cose stavano andando alla grande. Ricordiamo che era scoppiata la scintilla dopo un freno iniziale da parte di lei, fidanzata fuori da anni e anni ma in crisi col compagno.

Un vero colpo di scena, perché tanti erano convinti che il figlio dell’ex portiere sarebbe rimasto nella Casa. Ma a proposito di questa relazione sbocciata al GF Vip, molti non credono sia autentica. Tutta una strategia per garantirsi un posto in finale? Ne è sicuro Massimiliano Morra, che conosce molto bene l’attrice siciliana. (Continua dopo la foto)















Morra, a sua volta ex gieffino, ha manifestato i suoi dubbi sul flirt di Rosalinda e Zenga a Live Non è la D’Urso e Signorini, dopo aver mostrato i titoli dei giornali a Rosalinda, gli ha dato la parola in diretta: “Sei entrata nella casa decantando diversi valori. Ti ritrovo una persona diversa. Se permetti può nascere il dubbio che da parte tua possa esserci una strategia”. (Continua dopo la foto)















“Anche tu quando mi avvicinai a Guenda dicesti che era una strategia. Se permetti adesso da fuori anche io ho il dubbio”, ha aggiunto Morra. A quel punto la Cannavò ha ipotizzato che il collega e anche ex “fidanzato” stesse mettendo in atto una sorta di ripicca nei suoi confronti e così ad intervenire è stato lo stesso Alfonso, che l’ha gelata davanti a tutti. (Continua dopo foto e post)











“Non credo che si tratti di ripicca – ha detto il conduttore rivolgendosi a Rosalinda, seduta a fianco di Zenga – Anche tu e Massimiliano avete fatto una strategia di comunicazione. Siete abbastanza esperti di strategia, quando facevate finta di essere fidanzati. Quando le cose vanno dette, vanno dette”. Applausi scroscianti in studio, con la diretta interessata in evidente imbarazzo.

