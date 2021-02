“Non più in diretta”. GF Vip, cosa succede a pochi giorni dalla finale (e perché questa novità)

Una sola settimana al termine di questo lunghissimo GF Vip. Lunedì 22 febbraio 2021 la 42esima puntata, “anti-vigilia” della finale l’ha definita Alfonso Signorini aprendo la diretta. Che tornerà venerdì sera per poi dare appuntamento al primo marzo, anche se per un attimo ha fatto credere a Tommaso Zorzi che ci sarebbe stato un nuovo slittamento di quindici giorni.

E tra l'altro fra pochi giorni una tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò lascerà la Casa a un soffio dall'ultima puntata. Le due, entrambe entrate al reality a settembre scorso, si sfideranno al televoto dopo la scelta dei tre finalisti, che hanno "salvato" la coppia Samantha De Grenet e Andrea Zelletta. Dunque il pubblico si prepara a vedere la diretta dalla Casa per l'ultima settimana, ma con una grossa novità.















In vista della finalissima, il reality non andrà più in onda in diretta. Una novità che la produzione ha deciso di introdurre perché fili tutto liscio fino al primo marzo, come riporta il sito Funweek. Ma questo non significa che verranno interrotte le immagini in diretta dalla casa del GF Vip trasmesse su Mediaset Extra o sui canali web della tv di Cologno Monzese.















Sarà una "diretta non diretta" quella che i telespettatori continueranno a vedere 24 ore su 24 su Mediaset Extra, Le immagini verranno infatti portate in onda con una leggera differita. Giusto qualche minuto di differenza rispetto a un live in piena regola. Naturalmente questa decisione del GF Vip ha fatto storcere la bocca a diversi fan, ma qualcuno ne è stato felice.









Praticamente mandano la diretta in ritardo per evitare che i concorrenti si facciano squalificare? #tzvip — Posso dirti? (@g_sib_) February 22, 2021

Da.l Questa settimana #gfvip prova una lieve differita, per evitare di mandare in onda strafalcioni.

ADDIO SQUALIFICHE, finalmente pic.twitter.com/6mwUdHRqiG — MasterBB (@MasterAb88) February 22, 2021



“Praticamente mandano la diretta in ritardo per evitare che i concorrenti si facciano squalificare?”, scrive un utente. E un’altra fa eco: “Questa settimana il GF Vip prova una lieve differita, per evitare di mandare in onda strafalcioni. ADDIO SQUALIFICHE, finalmente”. In effetti, si legge ancora sul sito, mandando in onda le immagini con qualche minuto di ritardo, sarà possibile censurare eventuali strafalcioni o uscite poco felici dei concorrenti per arrivare alla fine del percorso senza intoppi.

