Quello tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è senza dubbio uno dei legami più forti e profondi nati all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, tra le due, nel corso di questi mesi di convivenza, non sono mancati anche grandi incomprensioni e momenti di allontanamento, come è accaduto nel corso degli ultimi giorni dopo l’avvicinamento tra Cannavò e Andrea Zenga che ha chiuso il lungo rapporto d’amore che l’attrice con lo storico fidanzato Giuliano Condorelli.

Proprio questo flirt ha provocato l'ira della Mello verso l'amica, che si è dimostrata molto possessiva nei suoi confronti e le ha intimato di ponderare bene le sue scelte. Lo stesso Alfonso Signorini ha evidenziato, nel corso della diretta di lunedì 23 febbraio, la rottura tra le due amiche e a quel punto Dayane ha lanciato la bomba in diretta.















"È nato un amore da parte mia e secondo me anche da parte di Rosalinda, non è sbocciato per paura di… Sono stata già innamorata di una donna", ha detto la modella brasiliana. Dayane ha confessato di avere delle esperienze sia con uomini che con donne e, pertanto, sa che con Rosalinda "era amore, non era amicizia". Nonostante ciò, ha precisato: "Però non me la sento". La Cannavò ha poi dichiarato: "Mi dispiace se non sono riuscita a corrispondere e a non capire quello che volevi farmi capire. Io in qualche modo ti ho amato e ti amo".















Ma Dayane ha chiesto esplicitamente di mettere fine a questo discorso: "Non dire niente, ricorda che ho mia figlia che mi guarda". Il colpo di scena è arrivato dopo, quando Dayane Mello ha deciso di non salvare la storica amica in favore di Samantha De Grenet. Una scelta che ha mandato su tutte le furie Rosalinda e gli altri vipponi. Dopo la trasmissione, tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è proseguito il clima glaciale e l'attrice, parlando con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, ha tirato fuori una vera e propria bomba che ha messo in discussione i sentimenti della Mello nei suoi confronti.









Rosalinda su Dayane: “Almeno questo è servito a smascherarla. Oggi ti dice che non meriti la finale ma domani che sei fantastica e devi arrivare fino alla fine.

“Avrei dovuto stare molto più vicino a voi che mi dimostrate di volermi bene, invece ho passato 5 mesi con lei che mi volta le spalle solo perché sono felice. – ha detto la Cannavò – Almeno questa cosa è servita a smascherarla. Poi mi ama così tanto ed è innamorata così tanto che mi ha proposto suo fratello. Capite? Tempo fa mi ha detto che sarei stata perfetta per lui. Non parlo di ieri, ma di tempo fa. Ragazzi mi disse proprio che saremmo stati bene insieme. Le favole le fa lei e basta. – ha chiosato l’attrice – Samantha sta nel mezzo per cosa? A me non deve più guardarmi nemmeno negli occhi. Non cambierò idea, questa volta è definitiva, con me ha chiuso“.

