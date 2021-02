Primo appuntamento della settimana con ‘Pomeriggio 5’ e subito colpi di scena e polemiche. Barbara D’Urso ha appena iniziato dunque una nuova puntata con il programma in onda su Canale 5 e, a causa di un’ospite, è stata costretta a prendere le dovute distanze e ad avvertire la stessa della pericolosità delle sue affermazioni. Non è la prima volta che la tensione si alza nello studio di Barbarella, ma quest’ultima ha capito che si stava andando oltre ed ha stoppato colei che ha invitato.

Si stava parlando di un fatto di gossip, che tanto sta facendo discutere in questi giorni, quando le frasi dell’ospite hanno messo in guardia Barbara D’Urso. La quale ha detto: “Non dire cose per cui puoi essere querelata. E io appresso a te, prendo assolutamente le distanze”. Non ha voluto correre alcun rischio e dunque Carmelita ha messo subito le cose in chiaro per evitare di finire in un’aula di tribunale. Andiamo a vedere cosa è successo e chi è stata la protagonista in questione. (Continua dopo la foto)















L’ospite in questione è stata Paola Caruso. La showgirl ha voluto smentire in maniera drastica la sua presunta relazione sentimentale con Luigi Maria Favoloso. Durante ‘Live- Non è la D’Urso’ una giovane di nome Roxi aveva infatti svelato di aver avuto una chiamata da Paola, la quale le aveva chiesto di non dire nulla di questa liaison per evitare reazioni di Elena Morali. A quel punto la Caruso nel pomeriggio del 22 febbraio è sbottata, scagliandosi contro questa ragazza. (Continua dopo la foto)















Ci sono state comunque alcune immagini che hanno ritratto i due insieme e Paola Caruso ha ammesso di averlo incontrato esclusivamente per dare il regalo di compleanno alla sua fidanzata e sua amica Morali. Ma Barbara D’Urso non ci ha creduto tantissimo: “Sorpresina, amica guarda che bel regalo. Ti frego il fidanzato, carina come cosa”. Ma poi clamorosamente, a domanda precisa, l’ospite di ‘Pomeriggio 5’ ha aggiunto: “Elena non sapeva dell’incontro, lo avrà scoperto ora”. (Continua dopo la foto)









Giovedì scorso Barbara D’Urso era invece rimasta scioccata dalle dichiarazioni dell’ex calciatore Stefano Tacconi: “Un anno e mezzo fa mi sono operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle. Non so quanto mi resta da vivere, l’età avanza. Quest’anno ho perso tanti amici. Ho quattro figli e ho sempre pensato alla mia famiglia, adesso voglio riprendermi un po’ di vita e andare ad allenare un anno in Cina”.

“Anche lei sul palco con me”. Sanremo 2021, c’è l’annuncio di Amadeus: chi è la quinta e ultima co-conduttrice del Festival