L’ultimo grande annuncio è arrivato ufficialmente e riguarda la quinta co-conduttrice di Amadeus per Sanremo 2021. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi delle certezze che si chiamano Naomi Campbell, Matilda De Angelis, Elodie Di Patrizi e Barbara Palombelli. Adesso il direttore artistico ha comunicato in via definitiva il nome dell’ultima valletta che lo affiancherà in una delle cinque serate della kermesse musicale più importante d’Italia, che ricordiamo sarà senza il pubblico.

Amadeus ha voluto annunciare questa ultima sua spalla attraverso una nota stampa. Per quanto concerne la Palombelli, era stata l'agenzia di stampa giornalistica Ansa ad anticipare la news. Inoltre, per chi non lo sapesse, oltre alla presenza di Fiorello ci saranno come ospiti fissi Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Inoltre, si sa che andranno come ospiti anche Loredana Bertè e Sinisa Mihajlovic. Ma andiamo a vedere invece chi sarà appunto la quinta valletta di Sanremo 2021.















Nella nota stampa Amadeus ha scritto: "La kermesse si arricchisce di una nuova presenza femminile: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent'anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. Lei è apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021", ha concluso il conduttore.















Vittoria Ceretti è dunque nata nel 1998, è nata e cresciuta in Lombardia, più precisamente nella città di Brescia. Ha cominciato a lavorare da giovanissima, infatti è entrata nella moda già ad appena 14 anni. In quella occasione prese parte a 'Elite Model Look'. Poi ha sfilato per la prima volta sulle passerelle grazie a Dolce & Gabbana. Quattro anni fa è poi stata selezionata da Alexander McQueen in veste di testimonial ed ha anche avuto l'occasione di sfilare con Gigi e Bella Hadid.









La Ceretti ha avuto anche la chance di posare per Vogue. Per quanto riguarda gli aspetti sentimentali, è unita in matrimonio dal 2020 con il deejay Matteo Milleri. Le nozze sono state celebrate a Ibiza nell’estate scorsa e sono avvenute in segreto, infatti nessuno ne era a conoscenza. Ha comunque avuto anche una storia d’amore con Tony Effe, l’artista della Dark Polo Gang che è stato fidanzato con Taylor Mega.

