Manca pochissimo ad una nuova diretta del ‘Grande Fratello Vip’. Stasera Alfonso Signorini condurrà la sua terzultima puntata, visto che lunedì prossimo ci sarà l’attesissima finale. Ed in queste ore è arrivata un’anticipazione clamorosa su ciò che succederà a breve. Innanzitutto un altro concorrente dovrà lasciare per sempre il reality show e al televoto se la stanno giocando Stefania Orlando, Andrea Zenga e Samantha De Grenet. Difficile ipotizzare chi possa uscire dalla Casa.

Ricordiamo che al momento gli unici certi dell’approdo all’atto finale della trasmissione di Canale 5 sono Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi. E nella serata del 22 febbraio ci sarà un momento veramente molto delicato. C’è grande attesa da parte del pubblico, che da quando ha letto il messaggio della redazione del ‘Grande Fratello Vip’ non fa altro che porsi domande. Accadrà infatti qualcosa di molto forte, che necessariamente stravolgerà gli equilibri del reality. (Continua dopo la foto)















Ciò che è stato anticipato è anche che Giulia Salemi, ultima eliminata, avrà un confronto nella Casa più spiata d’Italia. Probabilmente parlerà con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, ma in tanti sperano che possa incontrare Pierpaolo Pretelli, il quale non potrà fare altro che emozionarsi. Ma il momento maggiormente da brividi riguarderà i tre finalisti. Infatti, avranno di fronte a loro l’obbligo di prendere una decisione che comporterà inevitabilmente discussioni. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto scritto dalla produzione sul profilo Facebook ufficiale, “stasera una scelta difficilissima per i tre finalisti”. Quindi, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi e Dayane Mello dovranno assumere un provvedimento molto importante. Al momento non sono stati aggiunti ulteriori dettagli e non si sa se riguarderà con la possibilità di mandare qualcuno in finale o metterlo a rischio eliminazione. Sarà Signorini a rompere il silenzio e a spiegare tutti i particolari durante la diretta. (Continua dopo la foto)









Queste sono state le reazioni principali dei seguaci del ‘Grande Fratello Vip’: “Spero tanto che Dayane butti fuori Stefania Orlando”, “Fuori Stefania e questa volta non bloccate niente”, “Dovete salvare Stefania”, “Nomineranno il quarto finalista”. In tanti comunque pensano che decreteranno chi mandare in finale o chi eliminare, ma tutti i dubbi saranno fugati tra pochissimo dal padrone di casa del programma.

