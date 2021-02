“Per favore!”. Sorpresa Dayane Mello al GF Vip: l’appello al pubblico a poco dalla diretta lascia tutti di stucco

Grande attesa per la puntata di lunedì 22 febbraio del Grande Fratello Vip. Il reality si avvicina a grandi passi alla conclusione dopo sei mesi nella casa di Cinecittà. C’è enorme curiosità per capire cosa accadrà durante la diretta. Sicuramente far rientro nella casa Giulia Salemi dopo la cocente eliminazione della scorsa settimana. Avrà la possibilità di parlare di nuovo con il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli e di chiarire alcune situazioni con gli altri vipponi che restano a contendersi la vittoria.

Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi sono i primi tre finalisti ufficiali della quinta edizione del reality show di Canale 5. Mentre in nomination ci sono Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Stefania Orlando. Tre grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip: uno di loro uscirà. E nelle ultime ore sta facendo molto discutere una frase detta da Dayane Mello nei confronti di Stefania Orlando.















Le due non sempre sono andate d'accordo in queste lunghe settimane di reclusione all'interno della casa. Eppure hanno sempre riconosciuto l'importanza e il valore che hanno. La modella brasiliana ha voluto lanciare un appello a favore della conduttrice proprio alla vigilia del televoto con Samantha De Grenet e Andrea Zenga. L'ostacolo non è semplice per la Orlando che ne ha dovuto superare diversi durante questa esperienza.















Per questo ieri Dayane Mello ha voluto mettere da parte le loro incomprensioni e parlare sinceramente del loro rapporto difficile: "Mettiamo da parte la falsità e parliamo di affetti veri. Quelle sono le camere. Allora Stefania Orlando parliamo del nostro rapporto complicato per via del nostro carattere e della nostra personalità". La Orlando l'ha interrotta facendo una precisazione: "Per me sei una concorrente numero 1. Io te lo dissi già in tempi non sospetti. In una famosa clip. Io ho sempre detto che, nonostante i nostri dissapori, meriti la finale".









L’appello di Dayane Mello per salvare Stefania Orlando: “io penso che anche tu meriti la finale perché sei peperoni però ci piace, sei comunque una donna intelligente e con tanto carattere, poi raga figa!”#GFVIP

pic.twitter.com/VAjmqGjjE4 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 22, 2021

Quindi Dayane non ha potuto che riconoscere lo stesso per Stefania Orlando, confermando che anche lei dovrebbe arrivare fino in fondo: “Io penso che anche tu te lo meriti. Perché sei peperina, però ci piaci. A prescindere dai nostri alti e bassi, sei comunque una donna intelligente e con tanto carattere. E poi raga… è f**a!”.

