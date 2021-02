Da qualche settimana Alessia Marcuzzi è tornata a guidare ‘Le Iene’ al fianco di Nicola Savino. Un’alchimia unica quella che si è creata con una delle voci di radiodeejay con il quale forma una coppia perfetta. Mai, in tutta la sua carriera televisiva, Alessia Marcuzzi era sembrata così simbiotica. Lontano da ‘Le iene’ e alla guida de ‘Le Iene’ programma dove ormai lavora in pianta stabile da 20 anni.

Delle sue esperienze e di come sia cresciuta con lo show Alessia Marcuzzi ha raccontato poco tempo fa dalle colonne di Tv, Sorrisi e Canzoni dove ha raccontato che non tutto è sempre andato nel verso giusto e, anzi, in qualche occasione Alessia si è addirittura vergognata per quello che è stato trasmesso. In un caso, in particolare, Alessia Marcuzzi ha ammesso: “Feci dei servizi in cui entravo ed uscivo da dei negozi senza pagare per segnalare i privilegi dei vip. Mi sono vergognata tantissimo, io che non mi sono mai negata neanche ad un autografo”. Continua dopo la foto















I 20 anni passati alla guida del programma non sono stati comunque continuativi. Nel 2006 Alessia si separò da Le Iene per approdare alla sesta edizione del Grande Fratello. Per Alessia Marcuzzi quel trasloco da Italia Uno a Canale Cinque fu un’occasione da non lasciarsi sfuggire, ma fu anche una decisione non facilissima da prendere: “Fu una specie di abbandono della famiglia, come quando cresci e te ne vai di casa. All’inizio mi fece strano non fare più parte de Le Iene”. Continua dopo la foto















Le Iene che continueranno a far parte del suo futuro insieme a un altro programma cult. Rimasta orfana de ‘L’Isola dei Famosi’, affidata a Ilary Blasi Alessia Marcuzzi sta per tornare alla guida di uno show andato in onda l’ultima volta tre anni fa. In quell’occasione, al timone del programma c’era Paolo Bonolis. Si ricordano anche le altre edizioni condotte da Massimo Boldi e Diego Abbatantuono. Continua dopo la foto











Parliamo dello storico programma Scherzi a parte. A lanciare questa bomba è stato il giornalista ed esperto di gossip Santo Pirrotta, ospite del programma Ogni Mattina di Adriana Volpe su Tv8. Quando, come e con chi è per ora ancora mistero. Non ci resta che aspettare.

Ti potrebbe interessare: “Ma smettila”. Alessia Marcuzzi in topless. Ma davanti alla foto i fan urlano