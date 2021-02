“Una sofferenza immensa”. Clizia Incorvaia, la verità sul tradimento all’ex marito Francesco Sarcina. “È successo per strada”

Clizia Incorvaia, tutta la verità sul suo tradimento. L’ex gieffina e il suo Paolo Ciavarro sono diventati l’immagine del’amore per eccellenza. La loro storia, nata come molte tra le pareti della casa del Grande Fratello Vip, dopo alcuni momenti difficili, trascorsi tra dubbi e paure, trova finalmente la luce. Insieme ormai da un anno, i due si amano, ma Clizia torna a parlare di una ferita non rimarginata del tutto.

Lo studio di Live- Non è la D'Urso rappresenta sempre il palcoscenico ideale per parlare senza filtri. È accaduto anche a Clizia Incorvaia, ospite del programma, che è tornata a parlare sul tradimento a Francesco Sarcina. Un periodo, quello, che ha segnato moltissimo la vita dell'influencer: "Sono stata male, mi insultavano per strada", queste le parole di Clizia, che ha anche commentato insieme a Barbara D'Urso il libro scritto da Sarcina, "Nel Mezzo".















Nel testo, riferimenti espliciti al loro matrimonio e soprattutto al ruolo di Clizia nella vita del frontman delle Vibrazioni. Il prodotto editoriale, un racconto autobiografico, continua a essere stravenduto nelle librerie d'Italia, e Clizia ha deciso di accettare l'invito di Barbara per potersi ritagliare una spazio e spiegare come stanno le cose, almeno dal suo punto di vista.















E non si poteva che tornare sull'argomento più dibattuto di sempre, ovvero la fine del loro matrimonio e le accuse di tradimento con Riccardo Scamarcio, loro testimone di nozze, e con il quale l'influencer si sarebbe scambiata solo un bacio e nulla di più; tutto solo quando Incorvaia e Sarcina erano già separati: "La sofferenza è stata immensa, quando sono venuta qui non ero la donna di oggi. Sono stata molto male".









La siciliana all’epoca è caduta nel mirino delle polemiche e sempre sull’ex marito ha aggiunto: “Lui è grande artista con tantissima creatività. Tra l’altro me lo ha sempre detto lui che quando scrive prende spunto da una situazione reale e poi ci ricama tanto intorno”. Clizia ha affermato di non aver ancora letto il libro dove viene così riportato nei suoi riguardi: “Lei voleva rimettere in carreggiata la sua carriera a iniziò a pregarmi di darle una mano, perché aveva beccato un aggancio per partecipare a Pechino Express, però l’avrebbero presa solo se fossi andato anch’io”.

