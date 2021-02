“È tutto finto, so perché…”. Un massacro per Andrea e Rosalinda, la verità (di chi la sa lunga) fuori dal GF Vip

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ancora dubbi sulla sincerità della coppia. Si aggiunge al coro dei sospetti, l’opinione di Massimiliano Morra. La relazione nata nella casa dl Grande Fratello Vip non convince neanche lui. Lo ha sottolineato durante la chiacchierata nel salotto di Barbara D’Urso, a Live – Non è la d’Urso. Queste le sue affermazioni in merito.

Non la prende troppo alla larga e 'spara' dritto. Massimiliano Morra non crede a ciò che vede: "Sinceramente mi sa di strategia, non la vedo presa" e poi la difesa di Dayane Mello in merito all'amicizia con Rosalinda: "Le ha dimostrato di essere un'amica". E che sulla coppia insista una cascata di polemica, è una realtà ormai resa nota da quando è scoccato il primo bacio di passione.















Secondo Morra, dunque, la loro sarebbe solo una strategia di coppia per assicurarsi un posto in finale. E sono molti gli utenti che ritengono il comportamento di Rosalinda del tutto irrispettoso nei riguardi del fidanzato Giuliano. Sempre secondo Morra: "Lei è entrata dicendosi innamoratissima del suo fidanzato. Caso strano dieci giorni prima della fine perde la testa per Andrea".















E aggiunge: "Andrea lo è, lei si sta rendendo conto che potrebbe essere nominata". Ma i riflettori si accendono anche sul comportamento assunto nei riguardi di un'amica, Dayane Mello, che Morra difende a spada tratta: "Quando è mancato suo fratello, Adua è stata la prima persona con cui si è confrontata. Invece quando Rosalinda si è innamorata di Zenga, le ha nascosto tutto".









Massimiliano Morra concorda con Dayane sulla storia Rosalinda-Zenga al #GFVip! La fine di #Rosmello è tutta una strategia?#noneladurso pic.twitter.com/I9P0dFnJIl — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 21, 2021

Il comportamento di Rosalinda e le sue decisioni prese ascoltando il cuore, sembrano non convincere anche altri compagni di avventura. Cecilia Capriotti ha assunto una posizione netta: “Si è comportata male”, mentre Francesco Oppini ha affermato: “Non ho veramente capito chi è Adua e chi è Rosalinda”. Insomma, l’opinione pubblica si continua a dividere a metà, e voi cosa pensate?

