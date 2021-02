Al GF Vip ne succedono delle belle e ormai siamo super abituati a queste montagne russe di emozioni. Al momento, e crediamo ormai per tutto il GF Vip, sulla cresta dell’onda ci sono Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, giorno dopo giorno sempre più cheek to cheek. Infatti la vicenda accaduta e che ha provocato l’insurrezione del web ha visto come protagonisti proprio i due neo innamorati.

L’episodio ha avuto luogo nella nottata di ieri, ed è accaduto qualcosa che il pubblico mai avrebbe attribuito alla coppietta appena formatasi. Anche perché, parliamoci chiaro, sia Rosalinda che Andrea non brillano certo per spudoratezza e trasgressività, anzi, i due si sono sempre mostrati estremamente pudici e con una scala di valori molto alta. Ma tant’è… Più in giù e ti raccontiamo tutto! (Continua dopo le foto)





























La nottata di ieri, ha visto un GF piuttosto agitato e noi adesso vi raccontiamo perché. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, dopo intensi e appassionati baci a letto, hanno deciso di infilarsi sotto le coperte. Appena dopo pochi minuti di coccole ecco sopraggiungere un movimento strano ripetuto con una certa cadenza che, a dirla tutta, sembra proprio ‘quel movimento lì’. Su Twitter imbracciate torce e forconi al grido di: “Che schifo quella roba che state facendo”. Qualcuno ha accusato l’attrice siciliana di non avere rispetto per il suo ex, qualcun altro invece non ha avuto dubbi su ciò che stesse accadendo sotto le coperte. (Continua dopo le foto)









Ma l’apice è stato certamente raggiunto da chi si è arrogato il la libertà di insultare Rosalinda Cannavò dandole della poco di buono. Fortunatamente Rosy è stata anche difesa dalla fetta di pubblico del GF Vip 5 che la ama, e anche gli attacchi più volgari sono caduti nel vuoto. “Partiamo dal fatto che secondo me in quel letto non è successo niente. Ma anche se fosse, chi siamo per giudicare? La fate sembrare una schifosa da quello che si legge su twitter. Come se chi scrive fosse in convento ad aspettare la vocazione. Ipocrit* e bigott*”.

