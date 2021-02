“Prima il disastro, poi…”. Due bicchieri di vino, nudi sotto le lenzuola. La serata bollente degli ex UeD finisce sui social

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, la storia prosegue anche sui social. Dopo la scelta avvenuta il 9 febbraio, Sophie e Matteo hanno spinto il piede sull’acceleratore. Infatti nelle ultime ore dopo le foto scattate nel cuore di Milano, la coppia continua a condividere sui social i momenti vissuti insieme. Le immagini non fanno che promettere per il meglio: passione alle stelle e complicità non mancano.

Un’altra coppia felice si è formata nello studio di Uomini e Donne. Sophie e Matteo, dopo la gioiosa cascata di petali rossi, mano nella mano hanno iniziato a viversi finalmente fuori dallo studio televisivo. Ma non per questo hanno smesso di condividere con i fan i primi momenti di una vita “Insieme”, come recitava la didascalia a corredo delle foto scattate tra effusioni e baci in pieno centro a Milano. (Continua a leggere dopo la foto).















Insomma, pare che la scelta di Sophie stia dando i suoi ottimi risultati. Come affermato dopo la scelta: “Mi sento di prometterti due cose che già sai: la sincerità e il rispetto che sono le basi di tutto. Sicuramente farò lo scemo sempre, perché sono fatto così. Mi sono fatto conoscere per come sono e lo farò per sempre, te lo posso promettere. Sono un po’ geloso, ti avviso. E spero di renderti felice per come tu vuoi, sarà il mio massimo impegno”, Matteo Ranieri sembra essere davvero l’uomo giusto. (Continua a leggere dopo la foto).















E se fino a ieri li abbiamo visti passeggiare per le vie della città, oggi scopriamo un altro momento della coppia, molto più intimo e privato. Infatti, sempre attraverso le stories Instagram, i fan hanno avuto modo di apprendere la loro quotidianità tra le mura di casa. In diretta dalla camera da letto, i due hanno lasciato intendere di trovarsi distesi sul letto l’uno al fianco dell’altra. (Continua a leggere dopo le foto).









Dalle immagini si capisce che i due si trovano in tenuta molto più casalinga, ovvero non molto vestiti. Tv sintonizzata su C’è posta per te e il relax dopo una giornata trascorsa a passeggiare. Ma le immagini lasciano intuire anche un’atmosfera divertente e giocosa. Dallo spritz rovesciato da Matteo sul tavolo del bar, al momento in cui volante alla mano hanno pensato di fare un giro in macchina per cantare le canzoni di Ultimo nello specifico Ti dedico il silenzio.

