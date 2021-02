Al vetriolo Maria Teresa Ruta ospite di di Live non è la D’Uso. La Ruta è appena uscita dal Grande Fratello Vip 5 ma sicuramente meritava di andare in finale. Oggi a Live Non è la D’Urso la conduttrice si è scontrata con le note cinque sfere ed in una di queste c’era Filippo Nardi, anche lui ex gieffino squalificato per frasi e gesti irripetibili contro di lei. Ebbene nella trasmissione di Barbara D’Urso, capito che nella sfera ci fosse Filippo Nardi, Maria Teresa Ruta ha creato il gelo dichiarando categorica di non aver nessuna intenzione di parlare con lui.

"Io con lui non ci parlo, perché io ancora non ho visto tutto i video con ciò che mi ha detto, ho voluto vedere solo le cose carine." Dopo le dichiarazioni di Maria Teresa Ruta a Live, Barbara D'Urso è intervenuta dichiarando che, mentre lei era ancora nella Casa più spiata d'Italia, Filippo Nardi si è più volte scusato per il comportamento tenuto nei suoi confronti al Grande Fratello Vip con la figlia Guenda Goria ma, questa sera in puntata ha ritrattato le scuse dicendo sì di scusarsi ma, allo stesso tempo, che in realtà fisicamente a lei non ha fatto nulla e che si è trattata solo di goliardia.















L'ex concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini, inoltre, ha aggiunto: "Io non ho niente contro di te, anzi ti ammiro per la tua capacità di aver gestito cinque mesi di Grande Fratello Vip. Meriti un Oscar perché tu hai studiato a tavolino il tuo comportamento, che è stato causa indirettamente della mia eliminazione."























A Live Non è la D'Urso Maria Teresa Ruta ha avuto un duro confronto anche con Alba Parietti per tutta la vicenda sul famoso tavolo di Alain Delon. La madre di Francesco Oppini e la vincitrice di Pechino Express hanno avuto un botta e risposta molto acceso.



“Tu ti sei rimangiata tutto, hai detto che io ti ho rubato il posto e poi l’hai ritrattato” ha ammesso Alba Parietti. “Io ero andata a cambiarmi e quando sono scesa c’eri tu al tavolo” ha replicato Maria Teresa Ruta da Barbara D’Urso. . Di recente, infine, Francesco Baccini è ritornato a smentire il flirt con lei.

