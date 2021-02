Veronica Pivetti, un colpo da ko. La brutta notizia già rimbalza ovunque

Veronica Pivetti, il duro colpo arriva solo oggi. La sfida degli ascolti tv dell’appuntamento serale del sabato italiano ha concesso grandi colpi di scena. A sfidarsi da un lato A grande Richiesta, il ciclo delle serate musicali con alla guida del timone Veronica Pivetti e Paolo Contini, e dall’altro Maria De Filippi con il suo imbattibile C’è Posta per Te. Chi avrà avuto la meglio?

Sicuramente Queen Mary non può che definirsi la reginetta del sabato sera italiano. La puntata del suo people show andata in onda sabato 20 febbraio è stata un vero successo, complici anche gli ospiti presenti in studio che hanno rappresentato un valore aggiunto alle storie raccontate davanti a un pubblico sempre più curioso. C'è Posta Per Te è stato seguito da 6.171.000 telespettatori, pari al 30,3% di share.















Un settimo appuntamento quello di Canale 5 che ha visto come ospiti i gettonatissimi Stefano De Martino e Renato Zero, dunque colossi quasi del tutto impossibili da battere. E infatti il record di ascolti di C'è Posta Per Te ha superato in share la puntata del 16 gennaio (30%), mentre in termini di spettatori primeggia quella del 23 gennaio scorso (6.510.000). Male per Veronica Pivetti.















Se il primo appuntamento andato in onda su Rai 1 è andato in onda di A Grande Richiesta, condotta da Veronica Pivetti e Paolo Contini durante la festa San Valentino era stato visto da 2.282.000 telespettatori con il 10,2% di share, il secondo, interamente dedicato all'intramontabile Patty Pravo, ha ottenuto solo 1.893.000 telespettatori, 8,3% di share. Aspettative tradite, dunque.









Per quanto riguarda il resto della programma, ecco i dati registrati. Su Rai 2 F.B.I. è stato visto sa 1.340.000 spettatori (5,1%) e Blue Bloods 1.410.000 spettatori (5,5%). Su Italia 1 Minions ha ottenuto 1.531.000 spettatori (6,1%). Su Rai 3 Confusi e Felici ha incuriosito 1.391.000 spettatori con il 6%. Su Rete 4 Chi Trova un Amico Trova un Tesoro ha totalizzato 1.180.000 spettatori (5%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha totalizzato 621.000 spettatori (2,8%). Su Tv8 Fragranza d’Amore ha segnato 318.000 spettatori (1,3%), mentre sul Nove Jeffrey Epstein – Chi ha Ucciso il Mostro? è seguito da 263.000 con l’1,2%.

