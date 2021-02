Stefania Orlando ha battuto al televoto Giulia Salemi ma le polemiche sulla conduttrice sono furenti. Un assaggio c’era stato venerdì dopo un litigio clamoroso tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, ma non solo. A far scatenare involontariamente il caos era stato Alfonso Signorini. Dopo aver chiesto un giudizio ad Andrea Zenga si era infatti rivolto verso Stefania Orlando chiedendo cosa ne pensasse di tutta questa diatriba tra le quasi ex amiche.

Stefania Orlando non ha usato assolutamente mezzi termini ed ha iniziato ad elencare una serie di gravi difetti della brasiliana, che hanno spiazzato davvero tutti. A quel punto Stefania Orlando non si è fermata un attimo, scagliandosi contro Dayane Mello: “Per me lei non è più credibile, un giorno dice una cosa il giorno dopo cambia. Vorrebbe manipolare tutti, io non vedo una grande amicizia. Lei vede malizia e strategia perché è così, io l’ho smascherata. Tu vuoi solo esercitare il potere su Rosalinda, la stratega sei sempre stata e solo tu”. Continua dopo la foto















Dayane ha quindi reagito così: “Lei ha tradito tantissime persone in questo percorso. Lei è gelosa di Tommaso e chiunque si avvicina a lui, lei li fa fuori. Questa cosa è successa con Cecilia, con Giulia e con Maria Teresa. Sei una persona a cui non interessa il rapporto di amicizia”. E ancora la Orlando: “L’unica volta che sono stata gelosa di Dayane è quando ha ballato con Tommaso e il giorno prima aveva detto che le facevo pena”. Continua dopo la foto















Tutto finito? No perché ieri Stefania Orlando è stata presa di mira dai fan di Giulia Salemi per una frase a Pierpaolo Pretelli. Dopo l’uscita di Giulia ieri Pierpaolo si è isolato in giardino, lasciandosi andare alla malinconia. La scena non è sfuggita agli occhi di Stefania Orlando, che in quel momento si trovava in veranda con Tommaso Zorzi. Continua dopo la foto











La conduttrice romana ha commentato ironica: “Pierpaolo è in modalità clip da solo?”. Ma la battuta sarcastica non è piaciuta ai fan e su Twitter piovono commenti velenosi: “Chi vede il marcio, è perché ce l’ha dentro”. E ancora: “Vergognati, in questi cinque mesi hai perso la tua sensibilità…”. C’è anche chi l’accusa: “Non tutti pensano alle strategie come fai tu. C’è anche chi vive i sentimenti veri. Quando hai pianto nella sauna per il tuo ex marito, nessuno ti ha accusata… Fai lo stesso anche tu”.

