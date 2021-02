“Beccati!”. Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Matteo, dopo la scelta è passione vera. E i fan impazziscono

Sophie Codegoni, dopo la scelta le prime foto sui social. Un lieto fine quello a Uomini e Donne tra la tronista e il suo Matteo Ranieri. Dopo un percorso tortuoso e alcuni dubbi sulla possibilità di scegliere Giorgio Di Bonaventura, Sophie ha deciso di ascoltare il cuore e mettere da parte le paure. La nuova coppia di UeD sta già facendo impazzire i telespettatori e i numerosi follower che da ora in avanti continueranno a fare il tifo per loro.

Subito dopo la scelta, Sophie ha già condiviso su Instagram la foto di una bella sorpresa ricevuta da Matteo. Il regalo ha fatto commuovere anche Gemma Galgani. Un peluche e una lettera piena di belle parole hanno così dato il via a una storia che sembra promettere decisamente bene. Così una volta usciti dallo studio di Maria De Filippi i due hanno anche pubblicato le prime foto social. (Continua a leggere dopo la foto).















La scelta è avvenuta il 9 febbraio e da quel giorno sono sempre stati insieme. Con il romantico scenario di Milano Sophie e Matteo non fanno che rendere noti i momenti vissuti insieme. E davanti alle immagini non si può che sperare che tutto proceda ancora meglio. Nello specifico gli scatti ritraggono i due intenti a coccole e baci, tutto accompagnato dalla didascalia che recita “Insieme”. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma accanto a tanto romanticismo, anche qualche battuta da parte di Matteo che scrive: “Esterna numero 13”. Insomma, pare che Sophie abbia visto del bello nel suo futuro con il nuovo fidanzato. Dopo la scelta, i due si sono confidati in un’intervista rilasciata a Witty TV: “Credo sia indescrivibile a parole quello che ho provato. Come se avessi ricevuto tutto quello che volevo ricevere. Penso di essere il ragazzo più felice d’Italia se non del mondo”. (Continua a leggere dopo le foto).









E le promesse affinchè la storia possa davvero rivelarsi importante non mancano di certo: “Mi sento di prometterti due cose che già sai: la sincerità e il rispetto che sono le basi di tutto. Sicuramente farò lo scemo sempre, perché sono fatto così. Mi sono fatto conoscere per come sono e lo farò per sempre, te lo posso promettere. Sono un po’ geloso, ti avviso. E spero di renderti felice per come tu vuoi, sarà il mio massimo impegno”.

