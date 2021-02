Un terribile incidente d’auto nella serata di sabato sulla strada statale 554 nei pressi di Selargius in Sardegna ha visto coinvolto l’ex giocatore di Cagliari e nazionale, oggi dirigente della società isolana. Verso sera il 41enne si è schiantato con la sua Porsche ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Dalle prime notizie avrebbe riportato varie fratture e un trauma cranico.

Secondo le ricostruzioni della Polizia locale, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause imprecisate uscendo fuori strada, percorrendo un tragitto di alcune centinaia di metri, rovesciandosi più volte, infrangendosi poi sul guardrail dopo aver perso due delle quattro ruote recuperate a distanza dalla carcassa. Dal club isolano è arrivato subito anche un comunicato confortante: "è stabile".















Fiumi di affetto sui social "Olbia è tutta con te. Forza Andrea". Questo il tweet dell'Olbia . Non è mancato, ovviamente, anche il tweet d'affetto del Cagliari Calcio che recita "Forza Andrea, siamo tutti con te". Lui è Andrea Cossu. Talento del calcio sardo con due presenze nella nazionale maggiore dopo una lunga carriera tra serie A e nazionali minori.















Ricoverato d'urgenza in codice rosso, Andrea Cossu non è in pericolo di vita malgrado l'impatto che ha devastato la vettura sulla quale era alla guida. La prognosi resta riservata, Andrea Cossu è in rianimazione dopo aver perso il contro della sua Porche e aver carambolato per diversi metri, sulla Non sembra in pericolo di vita anche se il primo bollettino medico è stato devastante: diverse fratture e ricovero d'urgenza.











La notizia più importante è che Andrea Cossu non avrebbe mai perso conoscenza: trasportato in codice rosso al vicino ospedale Brotzu, l’ex giocatore e oggi dirigente del Cagliari, resta sotto stretta osservazione. L’incidente è stato importante, i soccorsi sono arrivati subito grazie alla segnalazione degli automobilisti di passaggio che hanno subito chiamato la stradale.

