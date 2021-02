Sappiamo con esattezza cosa accade nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’, essendoci telecamere ovunque e privacy praticamente azzerata per i concorrenti. Ma non sempre tutto esce a galla e ciò che si è saputo in queste ore è davvero clamoroso. Alfonso Signorini probabilmente sta conducendo una delle edizioni più complicate, visto che le polemiche non mancano mai e nemmeno le liti furibonde. Come quelle accadute ieri tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò e tra la brasiliana e Stefania Orlando.

Poi è avvenuta l’eliminazione di Giulia Salemi, che ha provocato qualche ora fa la disperazione di Pierpaolo Pretelli. Come però anticipato, c’è qualcosa che non era ancora emerso. A rivelare tutto è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. Già alcuni giorni fa ci aveva pensato Sonia Lorenzini a svelare qualche segreto, infatti pare che Massimiliano Morra non salutasse gli ex coinquilini. Adesso invece si è trasformato ed ha addirittura fatto un baciamano nei confronti dell’ex ‘Uomini e Donne’. (Continua dopo la foto)















Parpiglia ha però adesso tirato fuori uno scoop freschissimo riguardante un dietro le quinte. I fatti si sarebbero verificati lunedì 15 febbraio, durante la puntata in diretta. A quanto pare si è quasi sfiorato uno scontro fisico, con il lancio di una scarpa. Due ex concorrenti hanno avuto degli screzi, che si sono trasformati in discussioni molto forti. In onda ovviamente non è andato nulla, ma sembra proprio che sia successo il patatrac. Non c’è proprio pace per il conduttore Signorini. (Continua dopo la foto)















Giacomo Urtis ha regalato un orologio a Mario Ermito, quando hanno abbandonato il programma Mediaset. L’attore però pare che stia ricercando un acquirente perché vuole vendersi questo dono del chirurgo dei vip. Ermito si è dunque presentato al ‘Grande Fratello Vip’ senza l’orologio e Urtis ha allora invocato spiegazioni. Spiegazioni che però non hanno convinto l’ex coinquilino. Ed è a questo punto che sarebbe accaduto praticamente di tutto al di fuori delle telecamere. (Continua dopo la foto)









Parpiglia ha detto: “Urtis, sempre dietro le quinte, si è tolto una scarpa e ha provato a tirarla ad Ermito”. E non è finita qui perché al termine della puntata del 15 febbraio, Mario avrebbe fatto uno sgambetto a Giacomo, il quale sarebbe caduto. Non sappiamo se i diretti interessati vorranno parlare di questa vicenda, ma sta di fatto che la tensione dentro e fuori il Grande Fratello Vip è ai massimi livelli.

