Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese stanno insieme ormai da diverso tempo e proprio mercoledì 17 febbraio la modella argentina ha pubblicato una foto sul profilo Instagram che la ritrae con un bel pancine in mostra. Ci vorranno ancora quattro mesi, giorno più giorno meno, per veder spuntare una testolina che forse, chissà, suggellerà una relazione che per il momento sta resistendo ad ogni intoppo.

Nella story del suo profilo Instagram Belen Rodriguez fa sapere a tutti quelli che la seguono, quasi dieci milioni di follower, che in questi giorni si è formata una coppia speciale per farla ancora più affascinante. Il suo parrucchiere di fiducia, Lorenzo Cherubini detto ‘Lollo’, ha trovato una spalla niente male indovinate un po’ in chi? Già, proprio lui, il bel 26enne Antonino Spinalbanese che, terminata una serie di storie con compagni definiti da lei stessa degli “st**nzi”, le sta donando una serenità forse perfino da lei non più sperata. Continua dopo la foto















La gravidanza è arrivata in tempi record, ma Belen Rodriguez aveva anche spiegato che è stata voluta da tutti e due: “Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice ‘Aspettiamo’. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità”. Continua dopo la foto















Dopo la conferma, Belen Rodriguez è stata ospite di Silvia Toffanin per raccontare la sua nuova vita accanto ad Antonino e l’arrivo del secondo figlio. Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati”. Continua dopo la foto











E prosegue: “Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”. Ma un particolare ha fatto alzare le antenne dei fan. Osservando i primi piani della modella, in tantissimi su Twitter hanno sostenuto che il suo labbro superiore sia stato ritoccato con la chirurgia plastica. Nulla di male, anche se diversi utenti, pur riconoscendo l’innata bellezza di Belen, le hanno consigliato di rallentare con la i ritocchini estetici.

