Giulia Salemi ha dato il suo addio al ‘Grande Fratello Vip’. Non ovviamente per sua volontà, ma perché il televoto non l’ha premiata. A restare nella Casa più spiata d’Italia è invece rimasta Stefania Orlando, che proseguirà dunque la sua avventura e tenterà ancora di approdare in finale. L’ormai ex vippona avrebbe voluto sicuramente trascorrere con Pierpaolo Pretelli gli ultimi giorni che separano dalla finalissima, in programma lunedì primo marzo. Ma questo non è stato possibile.

Nelle ultime ore l'ex velino di 'Striscia la Notizia' è apparso molto abbattuto. Ha avuto una vera e propria crisi di pianto perché l'assenza della sua dolce metà si sta facendo sentire eccome, nonostante siano trascorse ancora poche ore. Gli altri concorrenti hanno provato a tirarlo su di morale, ma invano. Adesso però Giulia Salemi ha ricevuto un attacco molto forte nei suoi confronti. Una frase che ha lasciato tutti senza parole, proveniente dall'esterno del reality show di Alfonso Signorini.















Nelle ore precedenti la puntata Tommaso Zorzi si era lasciato andare a frasi non bellissime nei confronti dell'influencer italo-persiana: "Se a Giulia dici non può più bere succede un pandemonio. Uscita da qua dobbiamo portarla davvero a disintossicarsi". Ed erano scoppiate numerose polemiche. E poco fa una fan della Salemi ha voluto provocare Gaia Zorzi, la sorella di Tommy. Ha voluto chiedere cosa ne pensasse delle parole del fratello e il suo commento è stato spiazzante.















Sul social network Twitter l'utente ha scritto: "Si era inorridita per un cattivo dicendo che non poteva passare il messaggio che il fratello potesse esserlo". E Gaia ha replicato: "Sono onesta, mi dispiace per Giulia. Ma non mi mancherà affatto". Dunque, da quando probabilmente Tommaso si è allontanato dall'ex di Francesco Monte, anche la sorella ha preso le distanze dall'ex gieffina. La sua assenza dal 'Grande Fratello Vip' non rappresenta per lei un grossissimo dispiacere.









Quando Giulia è arrivata in studio, Alfonso Signorini ha chiesto se fosse accaduto qualcosa di spinto con Pierpaolo. Sono andati oltre o solo baci e carezze? A chiederlo Alfonso Signorini alla diretta interessata. Giulia dopo la sua eliminazione ha confermato solo baci e carezze: “Ci sarà modo per recuperare”, “Ma nemmeno nell’armadio?”, ha domandato Signorini. La risposta di Giulia: “Assolutamente no!”. Niente da fare dunque.

