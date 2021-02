“Ora puoi dirci la verità…”. Giulia Salemi, dopo l’eliminazione al GF Vip la confessione hot su Pierpaolo: cosa è successo nella Casa

Giulia Salemi, dopo l’eliminazione la frase hot su Pierpaolo Pretelli. Alfonso Signorini ha fatto correre l’ex velino nella stanza per scoprire se Giulia fosse o meno rimasta nella casa del Grande Fratello Vip. L’espressione di Pierpaolo non appena scoperta l’eliminazione della gieffina si lascia immagina: in lacrime e preso dallo sconforto, ha appreso la triste verità. Poi le dichiarazioni della Salemi.

Non hanno potuto che avvicinarsi sempre di più fin quando hanno ceduto. La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli ha fatto discutere fin da subito. Tanti i sospetti a cadere in particolar modo sulla gieffina, ma davanti a un’eliminazione e alla possibilità di proseguire la relazione fuori dalla casa, i due non hanno fatto altro che legarsi ancora più intensamente. (Continua a leggere dopo la foto).















Il resto si scoprirà non appena il loro incontro potrà avvenire fuori dalle pareti della casa più spiata d’Italia, ma i presupposti che tutto possa proseguire al meglio sembrano esserci. Stefania Orlando ha ottenuto il 53% delle preferenze mentre Giulia ha dovuto interrompere la sua corsa e in diretta dallo studio, guardandosi in video, le parole di Pierpaolo Pretelli in lacrime hanno lasciato senza parole. (Continua a leggere dopo la foto).















Il gieffino rimasto in gara ha detto: “Mi mancherai”. E la risposta di Giulia Salemi: “Pier vai e vinci per me, io non rimpiango nulla… non ti voglio vedere così triste! Non mollare. In mezzo a molte delusioni, tu sei la cosa più bella. Organizzo tutto per quando uscirai. Fallo per te e per Leo. Vai spacca e vinci, gioca tutte le tue carte”. E un ti amo quasi accennato da parte di Petrelli poi fermato dalla Salemi già in studio: “Il resto lo diremo fuori di qui”. (Continua a leggere dopo le foto).









Ma in tutto questo una domanda continua a ricorrere: cosa è accaduto in casa tra di loro? Sono andati oltre o solo baci e carezze? A chiederlo Alfonso Signorini alla diretta interessata. Giulia dopo la sua eliminazione ha confermato solo baci e carezze: “Ci sarà modo per recuperare”, “Ma nemmeno nell’armadio?”, ha domandato Signorini. La risposta di Giulia: “Assolutamente no!”.

“Avete visto?”; Dayane Mello spiazza Rosalinda Cannavò. Al GF Vip il gesto a dir poco inaspettato dopo quanto accaduto in puntata