Durante la nuova puntata del sabato di ‘Amici 20’, Lorella Cuccarini ha perso letteralmente le staffe. Sicuramente le volte scorse l’abbiamo vista arrabbiarsi soprattutto con Alessandra Celentano, con la quale non corre e probabilmente non correrà buon sangue nemmeno in futuro. Ma mai come in questa occasione, visto che l’ex conduttrice de ‘La Vita in diretta’ ha proprio sbottato del tutto. Una rabbia alla quale non avevamo mai assistito in un modo così clamoroso.

E addirittura è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi per calmare un po’ le acque. Dunque, Lorella Cuccarini è apparsa decisamente molto nervosa per colpa di una persona in particolare. Al termine della sua esibizione l’ha dunque strigliata davanti a tutti, facendo emergere un lato del carattere inedito. Le sue parole sono state molto decise, ma anche altrettanto sincere. Andiamo a vedere dunque cosa è successo nell’appuntamento del 20 febbraio del talent show Mediaset. (Continua dopo la foto)















Lorella Cuccarini è esplosa di rabbia dopo l’esibizione dell’allieva Martina. Ha mostrato grandissima delusione per il comportamento della ragazza. Queste le sue parole: “Tu hai avuto un atteggiamento che io non avevo mai visto prima. Sei stata scostante. Non posso accettare che tu in studio manchi di rispetto alle persone che lavorano per te. Questo non va bene, anche se non ti sei piaciuta non lo puoi fare, è un fatto di educazione. Non sai quanto mi dispiaccia essere d’accordo con le mie colleghe”. (Continua dopo la foto)















L’insegnante di ballo ha aggiunto: “Per me Martina non va al serale, quella felpa me la porto via. Bisogna cambiare atteggiamento. Se c’è un problema serio si parla, altrimenti parli dalla parte del torto, non lo accetto da te, non lo accetto da nessuno. Mi dispiace che sia successo questo”. Martina ha risposto: “Io non sono stata bene, era una cosa mia”. Dopo questa replica della ragazza, Maria De Filippi ha preso la parola ed ha spiegato nei dettagli il parere espresso da Lorella Cuccarini. (Continua dopo la foto)









Maria De Filippi ha dunque dichiarato, rivolgendosi alla studentessa Martina: “Ognuno di loro ci mette la faccia, quando lei sceglie te è come se rappresentassi lei. Si aspetta un atteggiamento professionale. Quando lavora sono certa che lascia i fatti suoi a casa”. Staremo a vedere se dopo questa ramanzina l’allieva avrà capito i suoi limiti e si comporterà meglio dalla prossima volta.

