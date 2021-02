Nella puntata in diretta del 19 febbraio è avvenuto un fortissimo litigio tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Ormai il loro rapporto sta vivendo una fase delicatissima, infatti c’era chi ormai fosse convinto che il loro legame si fosse interrotto definitivamente. Però ciò che è accaduto dopo l’appuntamento con Alfonso Signorini è un qualcosa di molto interessante e decisamente inaspettato. I telespettatori infatti quasi non ci credevano a ciò che è successo solo qualche ora fa.

Dopo che Rosalinda ha avuto un avvicinamento sempre più forte con Andrea Zenga, si è rotto qualcosa nella loro amicizia e l’apice si è avuto col battibecco infernale di venerdì sera. Eppure, quando è terminata la trasmissione, Dayane Mello ha fatto qualcosa di inatteso, che né Rosalinda né il pubblico si sarebbero mai aspettati di vedere. Andiamo dunque a scoprire insieme cosa ha fatto la modella brasiliana e perché questo episodio potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola. (Continua dopo la foto)















Si pensava che dopo la puntata Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non si sarebbero nemmeno guardate in faccia, visto che la situazione aveva raggiunto davvero dei momenti di fortissima tensione. Invece la sudamericana, che è solita comunque sorprendere tutti, ha stupito ancora una volta avvicinandosi all’attrice siciliana. In quel momento era in slip e ciò che ha fatto nei confronti della Cannavò ha lasciato di stucco. Potrebbe rappresentare un nuovo momento di svolta. (Continua dopo la foto)















Dayane Mello ha quindi raggiunto la compagna di avventura e prima di andare a dormire si è avvicinata a lei augurandole la buonanotte. E le ha anche accarezzato la testa quasi in segno di totale distensione. La Cannavò però non è sembrata percepire nel miglior modo possibile quel gesto inaspettato, ma sicuramente è stato fatto un passo in avanti da parte della giovane brasiliana, che potrebbe quindi aver capito che senza di Rosalinda anche lei sente una forte mancanza. (Continua dopo la foto)









Intanto, è disperato e in crisi Pierpaolo Pretelli dopo l’eliminazione di Giulia Salemi. Ha infatti raccontato a Zenga: “Mi spiace più per lei, perché forse non ha fatto il percorso che avrebbe voluto. Magari avrei avuto io i suoi voti”. Poi ha quindi mollato la presa e si è lasciato andare ad uno sfogo: “Non ce la faccio a stare qua dentro”. In tanti lo hanno comunque chiamato a gran voce per dargli sostegno psicologico, ma lui ha pianto.

