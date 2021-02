Momento nerissimo per Pierpaolo Pretelli. Nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ serpeggia un certo malessere da parte dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. Ha tentato in tutti i modi di fare qualcosa nella casa più spiata d’Italia, ma il suo umore è sotto i tacchi e non riesce a reagire come vorrebbe. L’addio di Giulia Salemi, eliminata dopo la sfida al televoto con Stefania Orlando, è stato un colpo durissimo per lui e adesso ne sta pagando decisamente le conseguenze ore dopo la diretta.

Ad accorgersi di un momentaccio da parte del gieffino è stato Andrea Zenga. L'ormai quasi fidanzato di Rosalinda Cannavò si è avvicinato a Pierpaolo Pretelli e lo ha invitato a fare qualcosa per evitare di avere troppi pensieri. Ormai non manca moltissimo alla fine del reality show, prevista per lunedì primo marzo, quindi deve fare un ultimo sforzo prima del traguardo. Ma le parole del vippone non sono state incoraggianti e lo attendono probabilmente giorni molto nebulosi.















Pierpaolo Pretelli ha infatti raccontato a Zenga: "Mi spiace più per lei, perché forse non ha fatto il percorso che avrebbe voluto. Magari avrei avuto io i suoi voti". Ma Andrea non è della stessa opinione, infatti gli ha detto che se il pubblico ha voluto puntare su di lui è perché ha notato delle qualità. Successivamente hanno parlato anche della nomination di Tommaso Zorzi nei confronti del figlio di Walter Zenga. Poi il fidanzato di Giulia ha avuto un battibecco con Zelletta ed è esploso.















Pierpaolo Pretelli ha infatti avuto una piccola lite con Andrea Zelletta per un bicchiere di vino. Poi ha quindi mollato la presa e si è lasciato andare ad uno sfogo: "Non ce la faccio a stare qua dentro". In tanti lo hanno comunque chiamato a gran voce per dargli sostegno psicologico, ma lui ha preferito leggere solamente i biglietti di Giulia e si è messo a piangere. Inevitabilmente, le sue giornate senza la sua dolce metà appaiono faticose e difficili da concludersi nel migliore dei modi.









Già qualche giorno fa Pierpaolo si era sentito in colpa per la Salemi: “Vivendo questa storia, mi sento di averla penalizzata, perché so che se non fosse iniziata la storia tra noi, avrebbe coltivato diversamente le amicizie. Magari non avrebbe avuto alcuni scontri. Lo so che è così. Io ho provato a farle scindere un po’ il gioco dalle relazioni. Ho cercato di farla tranquillizzare, dicendole che i voti che ha preso lei, metà o forse anche di più erano anche miei”.

