“Andrea, questo non ce lo aspettavamo”. GF Vip, Zenga finisce asfaltato in diretta. Il gelo nella Casa

Puntata ricca di colpi di scena quella del venerdì sera del Grande Fratello Vip. A tenere banco lo scontro tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Alfonso Signorini le ha messe a confronto dopo le incomprensioni dei giorni scorsi. Dayane e Rosalinda hanno stretto un’amicizia molto forte nei cinque mesi all’interno della casa fatta però di tanti alti e bassi. La modella brasiliana sembra aver un grande ascendente sull’attrice siciliana e spesso non le risparmia critiche feroci anche per futili motivi.

A complicare il rapporto tra le due c’è stata l’irruzione di Andrea Zenga che ha ulteriormente sparigliato le carte. Il duello tra le due in puntata è stato senza esclusione di colpi. Rosalinda, dopo aver visto una clip in cui la modella parla male di lei, dice: “Io non butto come lei 5 mesi d’amicizia, ma Dayane dice tutto e il contrario di tutto. Fino ad una settimana a voleva vivere con me ora mi fa i versi. Per Dayane è facile attaccare sul personale, ti posso dire che ad oggi io sono fiera e soddisfatta di quello che sono e come uscirò, se a lei sta bene mi fa piacere”. (Continua dopo la foto)















La replica della Mello è molto dura: “Io non metto in dubbio quello che è stata per me, è stata un pilastro come lo sono stato io. Di quello che sta provando non mi ha fatto partecipe di niente. Tu ti sei allontanata, ti è successa una cosa bella è sono l’ultima a saperlo. Tu sei triste tutto il giorno. In questo momento ho bisogno dei miei tempi, io devo lavorare su me stessa io non ho il tempo per pensare a questa cosa”. (Continua dopo la foto)















Alfonso Signorini ha chiesto un parere su tutta questa faccenda a Andrea Zenga. Quest’ultimo però ha avuto una reazione soft che poco è piaciuta al conduttore: “Onestamente Andrea ci aspettavamo una reazione differente da te… Ci aspettavamo una reazione un po’ più calorosa nei confronti di Rosalinda… Non sei stato così protettivo nei confronti della ragazza no?”. Zenga junior si è difeso dicendo: “Loro sono due amiche e penso solo che abbiano bisogno di chiarire…Vorrei fare da paciere…”. (Continua dopo la foto)









Quindi Signorini si è rivolto a Rosalinda Cannavò per chiederle se si sente protetta da Andrea. E la risposta dell’attrice non si è fatta attendere: “Questo è il suo modo perché sa quanto io tenga a Dayane… Sta cercando di mettere un po’ pace… Anche questo è un modo per cercare di farci far pace…”.

Dayane Mello, incidente hot al GF Vip: cosa è successo dopo la puntata