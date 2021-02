“Ci ha appena chiamato, dice che non è vero”. Barbara D’Urso in imbarazzo dopo la smentita in diretta. Ma mai come la sua ospite…

Barbara D’Urso, grande imbarazzo nello studio di Pomeriggio 5. Quelle in programmazione sono sempre ospitate che regalano grandi sorprese e colpi di scena. A dialogare con la conduttrice, Sylvie Lubamba, che si abbandona ad alcune dichiarazioni che tirano in ballo anche un altro nome molto conosciuto nel mondo della televisione. La smentita non tarda ad arrivare.

Ospite in studio da Barbara D’Urso, la modella congolese arrestata nel 2014. Tre anni che Sylvie ha vissuto presso il carcere di Rebibbia e il racconto di fronte alle telecamere di Pomeriggio 5: “In quel periodo per forza di cose non ho avuto nessun tipo di rapporto – spiega – dal momento dell’uscita dal carcere a oggi la mia vita intima è comunque scarsissima. Ciò detto, io sto bene”. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma il racconto di Sylvie prosegue concedendo qualche dettaglio sulla propria vita sessuale: “Ora diciamo che 7 anni sono troppi ma ho una vita sessuale molto scarsa…”, parole che portano la D’Urso a ribattere prontamente: “Poi io dico, se uno non è veramente innamorato che cosa ha a fare dei rapporti intimi? È inutile, giusto?”. A quel punto, la rivelazione imbarazzante da parte dell’ospite. (Continua a leggere dopo la foto).















“Il 7 febbraio è uscita la notizia di una mia scarsa vita intima, poi ho incontrato una persona che mi piace, un autore nonché inviato de Le Iene. Si chiama Alessandro”. Impossibile per Roberto Alessi non indagare su quanto detto in studio e smartphone alla mano esclama: “Alessandro Di Giuseppe, ho il nome”, Sylvia prova a frenare: “Non c’è ancora stato niente, prima di venire qui gli ho chiesto il permesso di fare il suo nome… Lui ha detto ‘Sylvie noi ci frequentiamo, vediamo dove andrà il nostro rapporto ma avendo io 50 anni e tu 49 ho un progetto serio”. (Continua a leggere dopo le foto).









Non si poteva che chiamare in causa il diretto interessato. All’improvviso Barbara D’Urso informa tutti: “Attenzione c’è una notizia choc, ha telefonato Alessandro de Le Iene che smentisce tutto”, ma di fronte a questa notizia Sylvie prende di nuovo parola: “Noooo ma io non sono una bugiarda, ho chiesto se potevo fare il suo nome, non racconto bugie”. Quale sarà la verità?

“Me l’aveva dedicata lui…”. Michelle Hunziker, lo strazio per l’amico scomparso. Il ricordo da brividi