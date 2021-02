“Ora basta!”. Elisabetta Gregoraci ‘impazzisce’. Raptus improvviso contro Alfonso Signorini. Tutti muti

Nuova puntata del “Grande Fratello Vip 5”. Iniziato il 14 settembre 2020, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è arrivato alle battute finali e la lunga esperienza dei vipponi si concluderà il 1 marzo. Questa settimana in sfida al televoto c’erano due donne che hanno caratterizzato in modo significativo questa edizione di Grande Fratello Vip: Stefania Orlando e Giulia Salemi.

Alfonso Signorini apre la trasmissione con i saluti di riti e con un comunicato sul televoto. L'ultima sessione del televoto si infatti interrotta per una mole di votazioni anomala. Ma è ripresa regolarmente e tutte le operazioni di voto sono state comunque certificate da un notaio. Alfonso allora, riaprendo il collegamento con il salotto, si rivolge direttamente alle due concorrenti a rischio eliminazione dicendo: "Io vi chiedo di salutare i vostri compagni e raggiungermi in Studio… una di voi questa sera non tornerà in Casa" mentre sia Stefania che Giulia, commosse, stringono i coinquilini per l'ultima volta prima del verdetto.















"La vip che dovrà abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello è… Giulia!". Alfonso allora, mentre accoglie calorosamente la giovane al centro dello Studio, invita Stefania a ritornare in Casa per comunicare ai compagni d'avventura l'esito del Televoto; un risultato che inevitabilmente provocherà delle forti reazioni nei concorrenti, soprattutto in Pierpaolo, che ha ritrovato l'amore proprio grazie all'influencer milanese. Come tutti sanno, l'ex velino ha provato a conquistare Elisabetta Gregoraci, che però gli ha sempre rifilato un bel due di picche.















A metterci il carico da novanta, a ogni diretta del Grande Fratello Vip, è Alfonso Signorini, che non perde occasione di stuzzicarla e metterla in mezzo ogniqualvolta che si parla di lui (e ultimamente di Giulia Salemi, con la quale Pretelli ha iniziato una storia proprio all'interno delle mura di Cinecittà). È successo anche durante la diretta di venerdì 19 febbraio, quando il conduttore ha mandato in onda il filmato dei momenti salienti di EliGreg al GF Vip.









Ovviamente non poteva mancare il riferimento a Pierpaolo Pretelli e alla loro ‘amicizia speciale’ e una volta finito il filmato, stanca del solito teatrino con Pierpaolo Pretelli, ha gelato Alfonso Signorini: ‘Basta con questa storia, mi mettete sempre in mezzo’, ha detto l’ex moglie di Flavio Briatore. “Ho iniziato questo percorso nella casa del GF vip e rifarei tutto quello che ho fatto, tutte le emozioni che ho vissuto. L’amicizia con Pier, però, è una cosa diversa dal loro rapporto”, ha chiuso EliGreg.

