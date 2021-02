GF Vip, per Tommaso Zorzi l’emozione è troppa ed è un fiume di lacrime. È successo tutto in diretta

Anche venerdì 19 febbraio è arrivato il tanto temuto momento delle nomination e saranno più difficili che mai, d’altronde la finale del Grande Fratello Vip si avvicina e il cerchio si stringe attorno ai nostri cari inquilini. Dopo l’eliminazione di Giulia Salemi, che ha perso lo scontro diretto con Stefania Orlando, Alfonso Signorini spiega le dinamiche delle queste votazioni.

"Cari Vipponi, il cerchio in vista della Finale si stringe sempre di più, iniziamo con le nomination, sempre più decisive! Rosalinda, Andrea, Samantha, Zenga e Stefania, siete gli unici nominabili di stasera, voi vi nominerete in modo palese. Gli altri tre, Dayane, Pierpaolo, e Tommaso, siete già in finale, e stasera potrete votare nel segreto del Confessionale. Andranno al televoto i due più votati. Vorrei tutti in Superled tranne i tre finalisti".















Durante la diretta di lunedì, Tommaso è stato proclamato terzo finalista di questa edizione di Grande Fratello Vip, ma questa non è stata l'unica emozione per l'influencer. Infatti l'inquilino, in occasione del compleanno di suo papà, ha potuto parlare di lui e del loro complicato rapporto, ma per l'occasione Tommaso gli ha "inviato" un messaggio di distensione "Auguri papà, recuperiamo?", aveva domandato con una nuova luce negli occhi.















Nella puntata di venerdì 19 febbraio per l'influencer milanese è arrivata una bellissima sorpresa. Ad annunciarla un emozionato Alfonso Signorini: "Tuo padre ha voluto lasciarti un videomessaggio ma la cosa particolare è che ha creato tutto da solo, lo ha montato e diretto, ascolta bene". Tommaso ascolta le parole del padre e non può fare a meno di commuoversi. Quella lettera racchiude tutto l'affetto e la stima che suo padre prova per lui e l'emozione è incontenibile. "Credo che sia una delle lettera più belle che abbia mai letto, ho ritrovato un bambino che ha voglia di stare con suo papà".









Nel messaggio il papà ha accennato alle difficoltà che Tommy ha attraversato per la sua omosessualità: “La verità è che fai il paragone con tua famiglia e pensi che tutti ti vogliano bene anche fuori. Io purtroppo ho dovuto fare i conti con tanta ignoranza e pregiudizio di tanta gente che l’unica cosa che aveva dirmi era fro**io. – ha raccontato Zorzi – Una cosa che ti annienta e fa accapponare la pelle e ha annullato tanti ragazzi come me. Penso non ci sia niente di peggio che annientare un essere umano per ridurlo all’affetto che prova sotto le coperte, perchè io non sono le persone con le quali vado a letto, ma sono Tommaso Zorzi a prescidere dalle persone con cui vado a letto che siano uomini o donne».

