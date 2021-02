Una puntata intensa la 41esima del GF Vip e tra i tanti argomenti da trattare Alfonso Signorini ha subito affrontato la tensione tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La loro amicizia speciale si è di fatto bruscamente interrotta da quando la siciliana si è avvicinata a Andrea Zenga, con cui ha praticamente iniziato una storia. Un flirt che la modella brasiliana non vede di buon occhio, tanto che più volte ha lanciato frecciatine velenose nei confronti di Rosalinda.

Quindi, durante la diretta di venerdì 19 febbraio 2021, il conduttore ha tentato di farle chiarire. E se Dayane è partita subito all'attacco, per la prima volta l'attrice ha para i colpi: "Ogni volta che prendo una decisione che a lei non va bene Dayane attacca. È surreale che fino a pochi giorni fa ci siamo dette che eravamo sorelle".















E ancora, sempre Rosalinda: "Mi sembra follia, devo essere messa in croce per le mie scelte e perchè non sono quelle di Dayane". Ma lo scontro è stato poi interrotto da Signorini che, serio, ha fatto questo annuncio: "Dovete sapere che Dayane Mello ha lanciato una bomba in settimana che non è stata raccolta. Il GF però l'ha raccolta e adesso vi faccio sentire cos'ha detto".















Quindi è partita la clip inedita in cui la modella brasiliana confida a Pierpaolo e Giulia: "La mia lavatrice. Questa lavatrice ha una storia. Ho passato due mesi in quel posto. Ho avuto una storia d'amore lì dentro!". Alla vista di quel filmato, Rosalinda ha sbarrato gli occhi. E ha chiesto alla coinquilina e anche ex amica di rettificare: "Precisa che è un'amicizia. Io non vorrei che passasse un messaggio che chissà cosa è successo dentro la lavatrice. Alfonso ho sempre detto che la mia amicizia con lei è un amore, ma è amicizia".









“Io ho avuto una storia d’amore lì dentro”… in settimana Dayane ha “superato” la definizione di amicizia nel suo rapporto con Rosalinda. #GFVIP pic.twitter.com/UDjencA8ZR — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2021



A quel punto la stessa Dayane ha ritrattato quanto detto nella clip alla prima coppia nata nella Casa: “Vabbè Alfonso, storia d’amore e d’amicizia. Tu pensi che amore non è amicizia? E allora? Lo provo anche io questo amore. Ci sono tanti fattori che mi hanno fatto allontanare da te. Il primo? Le nomination sui tuoi affetti, che erano anche i tuoi. Sei falsa davvero e basta”.

