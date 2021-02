Manca veramente poco alla finale di questo lunghissimo GF Vip ma questo non significa che i colpi di scena si siano esauriti. Anzi. La 41esima puntata del reality, che è andata in onda venerdì 19 febbraio 2021, è iniziata proprio con una precisazione da parte del conduttore, Alfonso Signorini. Questa settimana infatti il televoto era “di fuoco” perché vedeva contrapposte due protagoniste assolute di questa quinta edizione del GF Vip: Stefania Orlando e Giulia Salemi.

E da quando è stato lanciato dal padrone di casa in diretta, le rispettive fanpage si sono scatenate per garantire un posto nella Casa alla propria beniamina. E si sono scatenate al punto da mandare in tilt il televoto. Due giorni fa, un comunicato ufficiale ma molto stringato della produzione ne annunciava infatti la sospensione.















"Il servizio di televoto online è momentaneamente sospeso", ha comunicato il GF Vip creando scompiglio tra i fan del programma, che ovviamente si sono immediatamente chiesti a cosa fosse dovuta questa interruzione. Tanti hanno pensato a una votazione di massa, ma è spuntata anche l'ipotesi di un provvedimento disciplinare per un concorrente dietro questa decisione. Poi, durante la diretta di venerdì, la comunicazione di Signorini che ha sciolto ogni dubbio.















"C'è stata una mole anomala di voti", ha esordito il conduttore del GF Vip. "Ho una precisazione molto importante da fare, amici a casa. Riguarda il televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando. Vi leggo la comunicazione ufficiale del Grande Fratello Vip", ha proseguito Signorini durante la diretta della 41esima puntata del reality per spiegare cosa è accaduto in settimana.











“L’ultima sessione di televoto si è interrotta a causa di una mole anomala di voti pervenuti alla piattaforma. Conseguentemente la sessione è stata sospesa per il tempo necessario a ripristinarne il corretto funzionamento, a garanzia dei concorrenti e di voi telespettatori. Come sempre tutte le operazioni di televoto si sono svolte alla presenza di un notaio che ne certifica la assoluta correttezza”. Il televoto tra Stefania e Giulia è stato infatti ripristinato a poche ore dalla diretta.

