“Devi lasciare la casa”. GF Vip, Alfonso Signorini lo annuncia a fine serata. Lacrime e abbracci

Nuova puntata del “Grande Fratello Vip 5”, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia nelle vesti di opinionisti.

Questa settimana in sfida al televoto c’erano due donne che hanno caratterizzato in modo significativo questa edizione di Grande Fratello Vip: Stefania Orlando e Giulia Salemi.

Alfonso Signorini apre la trasmissione con i saluti di riti e con un comunicato sul televoto. L’ultima sessione del televoto si infatti interrotta per una mole di votazioni anomala. Ma è ripresa regolarmente e tutte le operazioni di voto sono state comunque certificate da un notaio. Alfonso allora, riaprendo il collegamento con il salotto, si rivolge direttamente alle due concorrenti a rischio eliminazione dicendo: “Io vi chiedo di salutare i vostri compagni e raggiungermi in Studio… una di voi questa sera non tornerà in Casa” mentre sia Stefania che Giulia, commosse, stringono i coinquilini per l’ultima volta prima del verdetto. (Continua a leggere dopo la foto)















Il tempo incalza e Alfonso dà il benvenuto a Stefania nello Studio di GFVIP: “Ben arrivata, so che sei molto emozionata… come hai sentito Tommaso?” mentre la concorrente risponde agitata: “Lui è fortissimo, ma mi mancherà ovvio” e prontamente Antonella Elia inteviene dicendo: “Abbiamo amato il tuo percorso, la vostra amicizia ne è un esempio, sei una donna molto intelligente… ma tu e Tommy resterete sempre le sorellastre di Cenerentola!”.

Successivamente però il Led dello Studio si alza nuovamente per accogliere Giulia che emozionatissima esclama: “Mi fa strano esser qui, comunque vada stasera so di avere una certezza, è ed Pierpaolo” mentre Pupo, complimentandosi con lei, dice: “Hai molti pregi ma a volte parli un pò troppo… lavoraci, per il vostro rapporto”. (Continua a leggere dopo la foto)















La tensione si fa sempre più forte e Alfonso infine richiede la fatidica Busta Rossa per leggere il risultato del verdetto definitifivo del Televoto: “La VIP che dovrà abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello è… Giulia!”. Alfonso allora, mentre accoglie calorosamente la giovane al centro dello Studio, invita Stefania a ritornare in Casa per comunicare ai compagni d’avventura l’esito del Televoto; un risultato che inevitabilmente provocherà delle forti reazioni nei concorrenti. (Continua a leggere dopo la foto)









Il padrone di Casa richiama per primo Pierpaolo e, separandolo dal gruppo, lo invita nella SuperLed per informarlo dell’eliminazione di Giulia che lo lascia immediatamente spiazzato: “Un pò me lo aspettavo… mi fa male Alfonso, noi passavamo le giornate insieme”. Dallo Studio però Giulia nota immediatamente il dispiacere negli occhi di Pierpaolo e chiede ad Alfonso di salutarlo: “Pier vai e vinci per me, io non rimpiango nulla… non ti voglio vedere così triste però! Non mollare” mentre il padrone di Casa subito aggiunge rassicurandolo: “Ha ragione Pierpaolo, io non l’ho mai vista così bella”.

“Ho avuto tanta paura”. Benedetta Parodi, la confessione choc da Alberto Matano: “Il panico più assoluto”