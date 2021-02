Nella puntata de ‘La Vita in diretta’ del 19 febbraio è stata ospite di Alberto Matano la conduttrice televisiva Benedetta Parodi. La donna ha raccontato uno dei momenti più delicati e difficili della sua vita, che hanno colpito la sua famiglia. Non si era mai sbilanciata così tanto su un argomento tanto doloroso, ma stavolta ha rotto il silenzio ed ha voluto confidare ai telespettatori tutti i suoi stati d’animo. Non è stato semplice andare avanti, ma fortunatamente poi le cose sono andate migliorando.

L'argomento in questione è stato il coronavirus, che ha colpito milioni di persone e ne ha uccise oltre 95 mila in Italia. Anche Benedetta Parodi ha dovuto fare i conti con questa malattia, ma non perché è stata contagiata, bensì per una delle persone che ama di più. Gli è stata molto vicina, soprattutto in una fase nella quale c'era tanta preoccupazione e poca conoscenza, come ha spiegato la stessa presentatrice. Il suo racconto su Rai 1 ha colpito moltissimo tutti i suoi fan e non solo.















Ad essere stato contagiato dal Covid-19 è stato suo marito Fabio Caressa, ma proprio ad inizio pandemia. Infatti, subito dopo aver commentato la partita di calcio tra Atalanta e Valencia, ha accusato i primi sintomi riconducibili alla patologia. Ovviamente, l'allarme in casa era stato altissimo: "Gli portavo i piatti di plastica davanti alla porta e poi li andavo a prendere con i guanti. Noi abbiamo avuto molta, molta paura, perché non sapevamo". Poi è scesa maggiormente nei dettagli.















Fabio Caressa non ha avuto conseguenze gravi. Ma Benedetta Parodi ha spiegato a Matano: "Abbiamo sentito il medico della mutua che mi ha detto di chiuderlo in camera". Il conduttore ha commentato: "Il Covid è arrivato prestissimo a casa tua". E lei ha aggiunto: "All'inizio non c'erano tamponi, Fabio si è svegliato una mattina con la febbre e la tosse: panico". Entrambi sono stati colti quasi di sorpresa perché la malattia ancora non la si conosceva bene e il timore era enorme.









Nei giorni scorsi Benedetta Parodi ha invece annunciato un progetto da non perdere: “Lo sto mettendo in cantiere in questi giorni”. La conduttrice ha detto ancora senza scendere troppo nei dettagli: “In questo periodo sto cucinando davvero tantissimo”. Pare, infatti, che un nuovo prodotto editoriale sia quasi pronto per la stampa e per la promozione. Un progetto che Benedetta Parodi sembra avere molto a cuore da diverso tempo.

