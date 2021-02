Una bellissima notizia è stata annunciata poco fa in maniera praticamente ufficiale. A Sanremo 2021 vedremo infatti all’opera una delle figure più amate del panorama televisivo italiano. Una news che ha già fatto il giro della rete e che sicuramente farà felici milioni di persone. Sapevamo già con certezza che nel 71° appuntamento con la kermesse musicale più importante d’Italia ci saranno tre co-conduttrici che si alterneranno sul palco dell’Ariston. Tre nomi decisamente grandiosi.

Infatti, ci saranno Naomi Campbell, Elodie e Matilda De Angelis. Poi comunque sono già confermate le presenze di Zlatan Ibrahimovic e di Achille Lauro. Nonostante il Festival di Sanremo non sarà aperto al pubblico a causa del coronavirus, Amadeus può ugualmente sorridere perché il cast che si sta componendo è di quelli stellari. Divertimento e simpatia sono assicurati e con questo ultimo tassello la qualità dell’edizione 2021 sale ancora di più in modo vertiginoso. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto riferito dall’agenza giornalistica Ansa in una nota ufficiale, per una serata, la quarta, di Sanremo 2021 ci sarà una delle figure più importanti della televisione italiana. Un vero e proprio colpaccio da parte del direttore artistico, infatti non era un nome che era circolato in questi giorni. L’avrà molto probabilmente corteggiata in gran segreto e questa proposta è andata a buon fine. Sul palco del Festival salirà dunque una delle donne più professionali del piccolo schermo. (Continua dopo la foto)















Stiamo parlando della conduttrice televisiva Barbara Palombelli, che sarà una delle protagoniste delle cinque serate che si svolgeranno dal 2 al marzo prossimi. La giornalista è la presentatrice di ‘Forum’ e de ‘Lo Sportello di Forum’ da tre anni, dal 2018. Inoltre, è colei che conduce il programma ‘Stasera Italia’ su Rete 4. Nella sua già importantissima carriera professionale sarà dunque aggiunta anche questa sua partecipazione a Sanremo 2021, che renderà contenti tutti i suoi fan. (Continua dopo la foto)









Recentemente, durante una puntata di ‘Stasera Italia’, tra i vari ospiti presenti in studio c’era anche Vittorio Feltri e proprio a quest’ultimo la presentatrice si è rivolta, dicendogli: “Chi vorresti al governo?”. Feltri ha asserito: “Hitler”. In pochi secondi nello studio di ‘Stasera Italia’ c’è stato il gelo totale. Poi la padrona di casa ha ripreso la parola, infastidendosi per ciò che era appena successo: “Come, non…Se è una battuta non mi piace per niente”.

“Sta insieme a lui!”. Antonella Elia, la prova è schiacciante: beccata dai paparazzi così