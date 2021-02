Certo, si sa, i rapporti con le persone alle quali vogliamo bene sono spesso complicati e vivono di alti e bassi. Quando poi ti trovi chiusa dentro una casa da settembre e con gli occhi di milioni di persone puntati su di te la relazione diventa ancora più intricata. Lo sanno bene i telespettatori del Grande Fratello Vip quinta edizione che, da tempo, stanno seguendo i baci, le promesse, le litigate e i ritorni a far coppia di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò.

La modella brasiliana, che recentemente ha perduto a causa di un incidente stradale il fratello 27enne Lucas, e l’attrice italiana prima conosciuta con il nome di Adua del Vesco hanno colpito l’immaginario pubblico collettivo a tal punto da meritarsi perfino un nome in tandem, le ‘Rosmello’. Un tandem che, però, ha viaggiato a diverse velocità. Tanto che, se appena un paio di giorni fa Dayane sembrava ‘rassicurare’ Rosalinda per la sua storia con Andrea Zenga, adesso tra le due tutto sembra precipitare. (Continua a leggere dopo la foto)















“È un momento bello, devi viverlo!” le parole di Dayane Mello rivolte a Rosalinda Cannavò sul suo flirt con il personal trainer Andrea Zenga, figlio di Walter. E poi la modella che fin da giovanissima, ha iniziato la carriera a livello internazionale già dai 17 anni, ha fatto schioccare tanti bacini all’indirizzo di Rosalinda. Poi però qualcosa sembra essersi guastato. Tanto che la stessa Dayane Mello, proprio poco fa, ha spiegato a Samantha De Grenet di non voler più stare vicino alla sua amica del cuore, o dovremmo dire ex? (Continua a leggere dopo la foto)















“Non me ne frega niente, è da mesi che vedo questa faccia. Sono stanca. Ogni cosa non va bene” il durissimo sfogo di Dayane Mello in risposta al tentativo di mettere pace tra lei e Rosalinda Cannavò. “Sono stanca – ha aggiunto Dayane – di vedere la sua faccia triste, la sua malinconia”. Che qualcosa non vada più come un tempo tra le due è cosa ormai chiara. E secondo Dayane Mello tutto è legato al fatto che Rosalinda dipenderebbe troppo da lei: “Non dipende da me la sua felicità, deve essere felice da sola”. (Continua a leggere dopo la foto)









Tutto nasce dallo sfogo di Rosalinda Cannavò che , in piena crisi, ha dichiarato “Non ce la faccio più, tutto ha un limite, sono stanca, è una situazione difficile, voglio andare a casa. È colpa mia”. Dopo il passionale bacio tra l’attrice e Andrea Zenga, Dayane Mello ha ammesso di non averlo saputo dall’amica e di essere rimasta molto delusa. E adesso sembra davvero che tutto il malumore che cova tra Rosalinda e Dayane stia venendo a galla.

“Stasera…”. Dayane Mello choc, pubblico furioso. Rosalinda la blocca, ma ormai la frittata è fatta