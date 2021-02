“Il mio cuore batte per te”. UeD, Sophie Codegoni ha scelto lui. Applausi e lacrime in studio

La tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, ha preso una decisione annunciando la sua scelta. La puntata è stata registrata nella giornata di martedì 9 febbraio ma è stata trasmessa su Canale 5 oggi. Nelle scorse puntate il pubblico aveva infatti ascoltato alcune frasi della donna che facevano intuire che la sua mossa sarebbe arrivata a stretto giro di posta.

E infatti la scelta è stata registrata il 9 febbraio e le anticipazioni erano state annunciate dal ‘Il Vicolo delle News’, che ha dunque aveva rivelato il nome del corteggiatore individuato come partner dalla tronista. Sophie Codegoni, che ha appena 18 anni ed è originaria di Milano, ha deciso di uscire dal programma in compagnia di Matteo Ranieri. Ovviamente deluso e molto amareggiato il corteggiatore Giorgio Di Bonaventura, che ci aveva sperato tanto. Invece per lui è arrivato un bel due di picche. (Continua a leggere dopo la foto)















“Il nostro percorso è iniziato in maniera molto particolare – spiega la giovane tronista – quando ti ho visto ho detto: “Ammazza che bello”, ma ti guardavo e non vedevo nulla che mi portasse a te. Poi in esterna ho imparato a conoscerti e ti vedevo distante da me. C’era però qualcosa in me che mi diceva non fartelo scappare. Quando ho iniziato ad avere un po’ di sicurezze è arrivato il tuo “No” ipotetico e mi è crollato tutto. Non credevo più nella tua purezza. Sono stata molto combattuta”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Mi hai insegnato che avere carattere significa non cambiare per nessuno ed è quello che hai fatto ed è la cosa che mi è piaciuta di te. La mia testa e il mio cuore fanno un solo nome e quel nome è il tuo”, conclude Sophie mentre Matteo piange rispondendo sì. “Matteo sembrava un cerbiatto impaurito quando è arrivato qui e poi è cresciuto. Anche Sophie è splendida dentro e fuori e hai fatto un percorso splendido”, ha detto Gemma Galgani commentando la scelta di Sophie. (Continua a leggere dopo la foto)









Arrivato a Uomini e Donne a novembre, quando Sophie COdegoni aveva già iniziato la conoscenza di altri corteggiatori, Matteo è riuscito, con calma e perseveranza, ad attirare le attenzioni della bella tronista che, oltre ad apprezzare il suo lato estetico, si è lasciata conquistare anche dal suo carattere sensibile. (Clicca qui per guardare il video della scelta di Sophie)

“Chi bacia meglio, Dayane o Rosalinda?”. La risposta di Andrea Zenga lascia tutti basiti ed è imbarazzo totale al GF Vip