Andrea Zenga è diventato uno dei protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’. La sua storia nata con Rosalinda Cannavò sta facendo molto rumore ed ha anche scatenato una marea di polemiche. Anche a causa di Dayane Mello, che pare abbia un po’ di gelosia e dunque ha deciso di allontanarsi dall’amica. Probabilmente se ne parlerà nella puntata del 19 febbraio, anche per capire se possano esserci margini per una ricucitura dei rapporti o se gli ultimi giorni saranno trascorsi divisi.

Durante il 'GF Late Night' organizzato da Tommaso Zorzi, è però andato in scena un momento decisamente molto imbarazzante. Prendendo spunto dai vari quesiti del popolo della rete, è stata posta ad Andrea Zenga una domanda molto scottante. Ovviamente in lui è calato l'imbarazzo totale, visto che non si sarebbe mai aspettato di dover rispondere ad un quesito del genere. Il pubblico da casa è rimasto senza parole quando ha ascoltato la risposta del figlio di Walter Zenga.















Ad Andrea Zenga è stato chiesto: "Bacia meglio Dayane o Rosalinda?". Ricordiamo infatti che lui ha baciato entrambi, anche se con la Mello si è scambiato un bacio più che altro per gioco. In un primo momento ha voluto subito chiudere l'argomento: "Non sono domande da fare". Ma, messo alle strette, è stato costretto a prendere posizione e a riferire le sue sensazioni. Questa sua risposta ha inevitabilmente fatto innervosire una delle due protagoniste. Vediamo cosa ha detto.















Andrea Zenga ha quindi affermato: "Rosalinda. Sono stati due baci diversi, uno per gioco e uno con trasporto fisico e molto emotivo. Mi sono trovato meglio con Rosi". E Dayane Mello ha replicato: "Ho detto che è uno sfigato, l'unico uomo al mondo che ha detto che il bacio dell'altra è più buono del mio. Come si permette di dire che io bacio male? Io lo abbraccerei, lo bacerei, lo stringerei, sarei molto più. Dopo tre giorni sono già fidanzati. Ci sono delle cose che non mi quadrano".









“Tu e io proviamo questo e siamo fortunati, secondo me è destino. Mi piace coccolarti e farti stare bene”, ha affermato Rosalinda e a quel punto Andrea Zenga, seppur timido davanti a queste rivelazioni, si è sbilanciato e ammesso di provare un vero e proprio sentimento nei suoi confronti, spiazzandola: “Te l’ho detto, che è una cosa di chimica oltre che fisica. Diciamo che è una roba emotiva per me, sento qualcosa ed è per questo che dico che c’è qualcosa tra di noi”.

