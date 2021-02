Si preannunciano forti emozioni al ‘Grande Fratello Vip’. Protagonista della serata sarà anche e soprattutto Tommaso Zorzi, che ancora è all’oscuro di tutto ma nella serata del 19 febbraio si emozionerà non poco. Tutto merito di Alfonso Signorini e della produzione del reality show, che gli hanno preparato una sorpresa indimenticabile. Il finalista del programma è sicuramente molto felice per il raggiungimento di questo traguardo, ma teme ovviamente di perdere l’amica Stefania.

La Orlando è infatti in nomination con Giulia Salemi, anche se resta da capire se saranno presi provvedimenti nei confronti di Samantha De Grenet per una frase detta ad Andrea Zelletta. Ovviamente si parlerà anche della ormai nota querelle tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, che hanno ormai ridotto al lumicino i loro rapporti per colpa della storia nata con Andrea Zenga. Ma tornando a Tommaso Zorzi, vediamo cosa succederà tra pochissime ore all’influencer 25enne. (Continua dopo la foto)















Come annunciato dalla pagina Facebook ufficiale del ‘GF Vip’, Tommaso Zorzi riceverà infatti una sorpresa impossibile da dimenticare da parte di suo padre. Dunque, un incontro che si preannuncia molto emozionante visto che il gieffino ha ammesso in diverse occasioni di non aver avuto sempre un rapporto facile con il genitore. La produzione si è limitata a scrivere: “Stasera la sorpresa del padre di Tommaso”. Hanno preferito non aggiungere ulteriori dettagli, i quali saranno svelati stasera. (Continua dopo la foto)















Tantissimi i commenti dei fan di Tommaso Zorzi. Ecco quali sono stati i principali commenti degli internauti: “Sono felice per Tommaso, meriti tutta la felicità di questo mondo e anche la vittoria”, “Che emozione sarà stasera per Tommy”, “Sono contenta per Tommy, sarà un momento davvero emozionante”, “Felicissima”. Altri hanno commentato ancora: “Bene, la sua definitiva consacrazione”, “E se la merita tutta, tiene in piedi la baracca gratis, senza di lui avreste fatto pena”. (Continua dopo la foto)









Qualche ora fa Tommaso Zorzi è finito nella bufera per alcune parole su Giulia: “Giulia è tipo Amy Winehouse, non ce la fa proprio. Io l’ho vista… c’era una bottiglia vuota con una goccina così, è arrivata lei… solo una goccia è venuta giù. Fino all’ultimo… Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano per quando esce”. Frasi che non sono state gradite dai fan del programma, visto che ha citato l’artista deceduta.

