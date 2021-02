A poche ore dalla diretta del ‘Grande Fratello Vip’ tiene ancora banco il litigio tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Ma è soprattutto il comportamento della modella brasiliana ad aver innescato un vero e proprio caos nella Casa più spiata d’Italia. In tanti sono convinti che lei sia gelosa della siciliana, dopo che ha avviato una sorta di fidanzamento con Andrea Zenga. E nelle ultime ore è intervenuta Stefania Orlando, che ha letteralmente sparato a zero contro la sudamericana.

Lei non sta proprio capendo come mai Dayane sia ancora così amata dal pubblico, visto tutto quello che è successo. Secondo la Mello, Rosalinda ha deciso di avvicinarsi al figlio di Walter Zenga per mettere in atto una strategia che possa portarla alla finale e a vincere dunque il programma. Anche contro Giulia Salemi comunque Dayane non ha avuto un buon atteggiamento. E, come detto poco fa, Stefania Orlando si è ormai stancata di questi atteggiamenti poco consoni.















La conduttrice sta comunque tirando su il morale alla Cannavò e ha dunque iniziato un'invettiva contro Dayane. Le parole usate sono state molto dirette: "Non mi stupisce più, dopo un po' che dice sempre le stesse cose e si comporta nello stesso modo, solo per creare scompiglio. Quando hai capito questa cosa e quando non ha più nulla da dire sul gioco, lei va sul personale, devi dire 'non ci casco più'. Quello che può lasciare sorpresi è che, nonostante tutto, da fuori questo modo di fare sia piaciuto".















Stefania Orlando ha aggiunto: "Questo suo modo di agire piace, perché è stata premiata come finalista e arrivano aerei. A livello di gioco è top. Peccato che ce ne siamo accorti troppo tardi, perché per alcune cose me la sono presa molto. Questa strategia funziona, intanto è arrivata in finale". Tutti hanno dato ragione alla donna, tra cui anche Andrea Zelletta, il quale ha confidato di essersi allontanato e di non averla considerata proprio per evitare di finire in una delle sue trappole.









Nelle ultime ore Andrea Zenga è stato molto onesto con Pretelli: “Secondo me vince Stefania”, l’ha gelato. Ma Zelletta si è detto in disaccordo con lui: “Non è detto, è un televoto talmente aperto. E poi Pierpaolo hai trovato l’amore, ti porti a casa una grande vittoria. Non bisogna buttare tutto quello che si è dato e tutto quello che si è ricevuto. Ad oggi non ci rimarrei nemmeno male per la nomination, perché siamo pochi”.

