Nella serata del 19 febbraio andrà in onda una nuova puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’, la numero 41 per la precisione. A quanto pare, stando alle ultime indiscrezioni, è stato bloccato il televoto che mette in sfida Giulia Salemi e Stefania Orlando presumibilmente per un provvedimento disciplinare da comminare ad una concorrente. Si vocifera con forza che ad essere mandata via dal programma sia Samantha De Grenet, alla luce di una frase infelice su Andrea Zelletta.

In queste ore però sta circolando anche un’altra voce clamorosa e riguarda Giulia Salemi. Sul web sono in tanti a commentare e ad alimentare questa indiscrezione, che sta prendendo sempre più corpo. Nonostante non siano arrivate ancora conferme ufficiali, sembra che l’influencer italo-persiana sia in dolce attesa. O almeno è ciò che hanno scritto diversi utenti su Twitter. C’è grande attesa per capire cosa stia succedendo realmente e da dove siano uscite fuori queste notizie. (Continua dopo la foto)















Gli internauti sono convinti al 100% che Giulia Salemi sia incinta e Pierpaolo Pretelli non c’entra nulla su tutto questo. Quindi, la sua gravidanza sarebbe in atto già da prima del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Ecco cosa hanno riferito diversi utenti: “Raga, ricordiamoci di salvare Stefania perché Giulia Salemi è incinta e al bambino fa male tutto questo stress. Facciamola uscire per il suo bene”, “Ma quindi Giulia è incinta o no?”, “Ma che è sta storia che Giulia è incinta?”. (Continua dopo la foto)















Altre persone hanno aggiunto ancora: “Ma quando, come? Quale angelo è sceso sulla Terra?”, “Vorrei vivere serena e totalmente scollegata dalla realtà proprio come le Prelemi che pensano che Giulia sia incinta e che il televoto sia sospeso per questo”. Difficile capire da dove sia nato questo rumor, ma allo stato attuale nessuna fonte ufficiale ha confermato la notizia. Staremo a vedere fra qualche ora se Alfonso Signorini citerà anche questo tam tam social che ha fatto tanto discutere. (Continua dopo la foto)









RAGA RICORDIAMOCI DI SALVARE STEFANIA, PERCHÉ GIULIA SALEMI È INCINTA E AL BAMBINO FA MALE TUTTO QUESTO STRESS FACCIAMOLA USCIRE PER IL SUO BENE!!!#nostefynogf #tzvip — irene con la k (@iirriiss22) February 18, 2021

Ma quindi Giulia è incinta o no??? 😂#tzvip #gfvip — Renato Maria Zorpini 🐀 (@dylanekelly) February 18, 2021

Intanto, è giunto uno scatto galeotto a testimoniare l’unione ormai persa che vigeva avanti GF Vip. Lo scatto incriminato immortala Tommaso Zorzi e Giulia Salemi – seduti allo stesso tavolo – intenti a prestarsi sorridenti all’obiettivo. I due non sono soli, però. In loro compagnia anche un altro vippone. O meglio ex. Si tratta di Giacomo Urtis, molto amico – a sua volta – di Dayane Mello. Che belli che erano!.

