Circa un mese fa in una lunga diretta Instagram Asia Argento aveva smentito il suo sbarco all’Isola dei famosi. La figlia del grande regista Dario Argento era stata molto chiara allontanando tutte le voci che la volevano come possibile naufraga del reality neppure se la produzione arrivasse ad offrirle una cifra da capogiro: “Non farei L’Isola neanche se arrivassero a propormi cinque milioni di euro…”.

Parole forti e dirette, come nello stile di Asia Argento, che in questo modo aveva anche rincarato la dose ai follower che le facevano domande sulla sua partecipazione all'Isola dei famosi: "Non ci vado manco morta", aveva aggiunto. Pertanto le speranze di tutti coloro che l'avrebbero voluta vedere protagonista sulle spiagge dell'Honduras si erano decisamente affievolite. Anche se qualcuno comunque sperava che Asia Argento avrebbe potuto ripensarci.















E infatti qualcosa nelle ultime ore è accaduto. Come rivela sulle pagine di Oggi Alberto Dandolo, avremo comunque la possibilità di vedere la figlia di Dario Argento nella nuova edizione del reality di Canale 5. Stando a quanto racconta il giornalista, Ilary Blasi avrebbe chiesto ad Asia Argento di andare in studio per supportare una sua grande amica, Vera Gemma. E pare che l'ex di Fabrizio Corona abbia accettato l'invito della conduttrice.















"Non partirà per l'Honduras, ma Asia Argento sosterrà Vera Gemma, figlia del grande Giuliano, prossima naufraga de L'Isola dei Famosi. Vedremo, infatti, spesso in studio l'attrice che farà sentire la sua voce per difendere l'amica. Le due sono legate da un antico rapporto di 'sorellanza', sfociato anche in un solido e duraturo sodalizio artistico e creativo".









Manca poco al debutto ufficiale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show ambientato in Honduras torna alle origini, come ha annunciato Ilary Blasi che è pronta ad affrontare una nuova sfida sul piccolo schermo. Nel frattempo sta prendendo forma anche il cast dei naufraghi che parteciperà al reality. Sembra che Amedeo Goria abbia rinunciato al reality show, mentre restano in lizza Fariba Tehrani, Giovanni Ciacci ed Elisa Isoardi.

