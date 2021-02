Dayane Mello, colpo di scena al GF Vip: coccole e carezze davanti agli altri nella Casa

Questo GF Vip ha abituato il pubblico a colpi di scena continui in cinque mesi e più di programma, ma pochi se ne sarebbero aspettati altri a pochissimo dalla finale. E invece, tanto per citare il più clamoroso, dopo Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nella Casa è nata una nuova e inaspettata coppia. Quella formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che, dopo la diffida del fidanzato di lei, Giuliano Condorelli, si sono lasciati trasportare dalla passione.

E dire che Rosalinda, seppur fidanzata da 10 anni, fino a poco prima aveva dimostrato di avere un debole per Dayane Mello, che per la cronaca sembrava ricambiare e ora pare assai gelosa di questo nuovo rapporto con Zenga. Ma, a proposito di Dayane, come dicevamo le sorprese sono tutt'altro che finite qui.















Pare infatti che la modella brasiliana abbia già trovato una nuova amica speciale. Che però sarebbe già impegnata, proprio nella Casa. È Giulia Salemi, che nonostante Pierpaolo con la Mello è sempre più complice. Il loro feeling si fa di giorno in giorno più evidente, anche dalle loro reciproche dichiarazioni. "Ti piace guardare i miei occhi eh…che cosa ti trasmetto signorina? Hai un debole per Dayane Mello anche tu eh?", ha scherzato Dayane guardando l'amica.















E lei: "Gli occhi per me sono importanti. Tutte le volte che mi parli seriamente a bassa voce fissandomi negli occhi ho sempre gli occhi lucidi", ammette Giulia. "Gatta persiana!", rincara Dayane. "Io amo le donne, sono qualcosa di unico. Bisogna prendersene cura come un diamante…penso che in un'altra vita sarei stata un uomo!", è la conclusione della modella, che le accarezza il viso. Poi si sfiorano teneramente le labbra davanti a Zenga e Zorzi.











Dayane si è sempre dichiarata affascinata dalle donne, mentre Giulia si è da subito mostrata attratta da Pierpaolo, che fino a qualche giorno prima si era infatuato, anche se non corrisposto, di Elisabetta Gregoraci. Ora, non è successo nulla tra Dayane e Giulia, ma dal feeling e dalle tenere carezze che abbiamo visto in questi ultimi giorni viene spontaneo chiedersi: sta per nascere una nuova coppia nella Casa di Cinecittà?

