“Hai fatto un…”. L’eredità, Flavio Insinna basito dopo l’errore della campionessa Chiara: “Riguarda la puntata e renditi conto…”

Si è chiusa con una beffa, è il caso di dirlo, la puntata de L’Eredità di giovedì 18 febbraio 2021, per la campionessa in carica Chiara. Alla ghigliottina ha infatti dato come risposta una parola tratta da un famoso detto. La risposta corretta, però, era un’altra, ironia della sorte… tratta dallo stesso detto! Flavio Insinna le ha dunque spiegato: “Stasera hai fatto un capolavoro e te ne accorgerai quando avrai il coraggio di rivedere questa ghigliottina”.

Ha poi aggiunto: Hai dato 'uomo' come risposta, perchè si dice che "un uomo in divisa ha sempre il suo…". Capendo che la risposta era 'fascino' ('divisa' era invece uno degli indizi), la campionessa de L'Eredità ha esclamato: "Nooooo!". Era dunque 'FASCINO' la risposta corretta della ghigliottina a L'Eredità stasera, ma la campionessa Chiara ha dato 'UOMO' come risposta.















Flavio Insinna si è comunque complimentato con lei, dandole dell'imprevedibile. Oltre a 'divisa', gli indizi della ghigliottina di stasera erano 'resistere', 'latino', 'borghesia' e 'mistero'.























In palio c'erano 57.500€. "Ci riproviamo!" ha detto quindi Flavio Insinna alla campionessa Chiara de L'Eredità, al momento di salutare i telespettatori e cedere la linea, come ogni sera, al TG1, non senza salutare anche le due professoresse Sarah e Ginevra. Ieri, lo ricordiamo, Flavio Insinna prima di andare in onda con L'Eredità ha fatto un appello importante su Instagram.



Peraltro quella in corso è una settimana molto impegnativa per lui che, oltre all’impegno come giurato de Il cantante mascherato di domani sera, ha la conduzione dello show Minaccia Bionda, del ciclo ‘A grande richiesta’, dedicato a Patty Pravo, in onda sabato in prima serata.

