Una notizia meravigliosa è stata annunciata in diretta televisiva da Alberto Matano. Durante ‘La Vita in diretta’, anzi proprio in conclusione di trasmissione, ha voluto rendere partecipi i telespettatori di una news bellissima. La famiglia del programma ogni pomeriggio su Rai 1 si è infatti allargata con la venuta alla luce di una splendida bambina. Stava quasi per dare la linea a ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna quando il conduttore ha sorpreso il pubblico con questo annuncio sensazionale.

Nei giorni scorsi c'era già stata una notizia simile, infatti una collaboratrice del programma aveva partorito ed era dunque diventata mamma. Anche in quella circostanza Alberto Matano aveva voluto fare i suoi auguri. Stessa cosa si è verificata il 18 febbraio, con la gente da casa che avrà sicuramente provato forti emozioni per questo lieto evento. Dunque, a distanza di pochissimo tempo, 'La Vita in diretta' ha avuto l'opportunità di diventare sempre più grande con due magnifici bebè.















Alberto Matano ha dunque detto davanti alle telecamere: "La famiglia de La Vita in diretta si allarga ancora, con un altro fiocco rosa. Infatti è nata Gaia ed è tornato il nostro uomo del web, Roberto Manzoni". Poi si è rivolto proprio verso il neo papà, che è stato inquadrato dalla regia, e gli ha chiesto: "Un bacio a mamma?". E lui ha risposto: "Cristina". In conclusione di intervento, il padrone di casa ha chiosato: "La nostra è una fantastica famiglia". E poi ha aggiunto un'altra considerazione.















Alberto Matano ha voluto ancora affermare: "Ringrazio tutti i miei colleghi che lavorano da casa". Poi è stato punzecchiato dagli ospiti, infatti il suo nome è circolato come possibile concorrente de 'Il Cantante Mascherato'. In tanti pensano che lui sia sotto la maschera del Pappagallo. Chiara Giallonardo lo ha provocato: "Domani sera andremo a cena insieme". Lui ha preferito glissare, facendo aumentare il mistero. Chissà se davvero è uno dei protagonisti del programma di Milly Carlucci.









Si sussurra comunque che il giornalista Francesco Giorgino sognerebbe di ricoprire il ruolo di presentatore e conduttore della prossima edizione de La Vita in Diretta. Quindi starebbe puntando a qualcosa di più per ampliare il suo lunghissimo curriculum e buttarsi a capofitto in una nuova esperienza. Dopo aver rifiutato la conduzione di Unomattina, Giorgino starebbe mirando a un titolo molto più forte ma sicuramente molto caro a Matano.

