“Una cosa mai vista”. Al Cantante Mascherato Milly Carlucci tenta il colpaccio: super-bomba durante la semifinale

Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy è alle battute finali. Nella semifinale del “Cantante Mascherato”, venerdì 19 febbraio alle 21.25 su Rai1, le maschere rimaste in gara si sfideranno in performance mozzafiato pur di conquistare un posto nella finalissima di questa seconda stagione.

Accanto a Milly Carlucci sempre i cinque giurati d'eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e due new entry, Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca. Alieno, la coloratissima maschera amata soprattutto dai più piccoli, è rientrato in gara ma con una "nuova anima al suo interno" ma è stata eliminata. Sotto si nascondeva il duo comico composto da Gigi e Ross, via anche la Pecorella, che ha svelato la sua identità durante la puntata della scorsa settimana. Sotto si nascondeva Alessandra Mussolini, ex politica ed ex ballerina dell'ultima edizione di Ballando con le stelle.















Venerdì 12 è uscita la maschera Giraffa. Milly Carlucci ha svelato l'identità della concorrente lasciando giudici e pubblico stupiti. Sotto la maschera si nascondeva Katia Ricciarelli, soprano ed ex moglie di Pippo Baudo. Poi è statp il momento di scoprire un altro personaggio. La Tigre Azzurra ha perso lo spareggio e ha rivelato la sua identità. A grido di "Giù la maschera", "giù la maschera" è arrivato il colpo di scena- La Tigre Azzurra era Mauro Coruzzi (Platinette.















La semifinale del Cantante Mascherato punta a risollevare gli ascolti con qualcosa di mai visto. Nonostante la vittoria all'Auditel contro il Grande Fratello Vip, rispetto allo scorso anno gli ascolti sono più bassi e forse anche per questo motivo la produzione ha deciso di introdurre una grande novità. Il talent game show, infatti, sarà ricco di colpi di scena: ci saranno due smascheramenti, uno nella prima parte del programma e una sfida finale, dove i due cantanti mascherati allo spareggio si giocheranno l'ultimo posto disponibile in finale e chi perderà al grido di "giù la maschera" dovrà mostrare il suo volto.









Ma la cosa più sorprendente di questa semifinale, mai vista prima in nessuna versione internazionale del famoso format, sarà una manche speciale in cui i cantanti mascherati si esibiranno senza strumenti e cori, semplicemente con la loro voce. Un indizio importante e unico per riuscire a decifrare la misteriosa identità nascosta dalle maschere.

