La puntata del 18 febbraio di ‘Pomeriggio Cinque’ è stata decisamente dai contenuti molto forti. Barbara D’Urso, gli ospiti in studio e il pubblico da casa sono rimasti senza parole a causa di alcune frasi proferite dal vip ospitato dalla conduttrice Mediaset. Frasi che hanno sconvolto il parterre: “Un anno e mezzo fa mi sono operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle. Non so quanto mi resta da vivere, l’età avanza. Quest’anno ho perso tanti amici”.

Le sue dichiarazioni sono arrivate come un fulmine a ciel sereno e Barbara D’Urso è stata costretta a intervenire per chiedere maggiori delucidazioni. Effettivamente le sue considerazioni in piena diretta hanno colto tutti di sorpresa, vista anche la portata del personaggio. Mai quest’ultimo si era sbilanciato così negativamente sugli aspetti personali. Ha indubbiamente vissuto momenti molto brutti, ma nessuno aveva compreso che avesse meditato questi terribili pensieri. (Continua dopo la foto)















A parlare è stato Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, che ha anche aggiunto: “Ho perso tanti amici come Paolo Rossi e Diego Maradona. Ho quattro figli e ho sempre pensato alla mia famiglia, adesso voglio riprendermi un po’ di vita e andare ad allenare un anno in Cina. Mia moglie ha minacciato di divorziare se parto. Io però ho deciso”. Come detto, Barbara D’Urso è rimasta impressionata dalla frase sui pochi anni di vita ed ha replicato. (Continua dopo la foto)















La presentatrice di Canale 5 ha affermato: “Che vuol dire che non sai quanto ti resta da vivere? Hai 64 anni, non sei anziano. Siete una bella famiglia, ma mi pare che tu abbia già deciso di partire”. Un’altra ospite collegata a distanza, Patrizia Groppelli, ha aggiunto: “Quello che hai detto non è rispettoso per chi sta male davvero, per i malati terminali. Sembra che ti abbiano già fatto l’epitaffio”. Alcuni follower su Twitter hanno preferito commentare con ironia: “Tacconi ottimista come noi”. (Continua dopo la foto)









Parlando di Barbara D’Urso, Roberto Alessi ha detto che non molto tempo fa ha incontrato la donna insieme a un uomo che potrebbe essere proprio il suo fidanzato. L’occasione però gli ha impedito di scattare foto o fare gossip. Era insieme a un’amica che hanno in comune e di certo non avrebbe potuto sfruttare un incontro privato per fare gossip. “Mica potevo tradire la fiducia”, ha precisato nel suo approfondimento.

